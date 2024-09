Un CryptoPunk d'une valeur estimée de 1,5 millions de dollars s'est vendu... à 25 300 dollars

Un des CryptoPunks les plus rares, estimé à une valeur de 1,5 millions de dollars s'est vendu 60 fois moins cher que son prix estimé, soit seulement 25 300 dollars. Comment cela a-t-il pu arriver ?

Le CryptoPunk n°2386 s'est vendu 60 fois moins cher que son prix estimé

Le CryptoPunk n°2386, issu de la collection éponyme, a été vendu pour la somme de 10 Ethers, soit environ 25 300 dollars au cours actuel de l'ETH alors que son prix estimé était de 600 Ethers, soit 1,5 millions de dollars.

CryptoPunk n°2386

La collection de NFT CryptoPunk a été lancée en 2017 par Larva Labs. Elle est très largement considérée dans la communauté crypto comme la collection numérique la plus emblématique en raison de son statut de pionnière.

Les CryptoPunks, au nombre de 10 000, ont été générés par un algorithme. Chaque personnage possède des caractéristiques qui le rendent unique et façonnent ainsi son niveau de rareté.

Bien que les CryptoPunks pouvaient être mint gratuitement lors de leur lancement, la popularité de ces derniers a entraîné des vagues de spéculations pour acquérir ces petits morceaux de l'histoire des NFT.

La valeur de chaque CryptoPunk est généralement liée à sa rareté, de telle sorte que les 9 extraterrestres sont les plus rares et les plus chers mais les 24 NFT représentant des singes ainsi que les 88 zombies sont aussi considérés comme très recherchés.

Aussi, le CryptoPunk n°2386 n'aurait pas dû être vendu à une somme si peu élevée comparé à son niveau de rareté. Mais alors, que s'est-il passé ?

Comment un CryptoPunk si rare a pu être vendu si peu cher ?

Le nouveau détenteur de ce CryptoPunk a réussi à exploiter une faille grâce à un smart contract « zombie ».

La vente a eu lieu à cause de smart contracts encore actifs provenant d'une plateforme de fractionnement de NFT appelée Niftex, aujourd'hui inactive, qui permettait aux utilisateurs de trader des « fragments » de divers NFT.

L'acheteur a profité du fait que les smart contracts soient eux, encore actifs, pour proposer un achat de 0,001 Ether par fragment. En l'absence d'une interface fonctionnelle de Nitfex, personne n'a remarqué cet ordre qui a fini par s'exécuter 14 jours après l'offre.

Ainsi, l'acheteur a réussi à acquérir les 10 000 fragments, et donc le NFT, pour seulement 10 ETH.

Source : post sur le réseau social X

