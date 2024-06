Ethereum, résilience et surperformance ? Analyse technique d'ETH du 19 juin 2024

Petit à petit, au fil des bonnes nouvelles fondamentales, les regards du marché crypto semblent se tourner vers Ethereum. Les semaines à venir pourraient elles permettre à l'ETH, mal-aimé de ce début de cycle, de retrouver ses lettres de noblesses ?

Nous sommes le mercredi 19 juin 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 3 500 dollars.

Le marché crypto connait depuis plusieurs semaines une correction qui pousse de nombreux altcoins vers les derniers supports de leur tendance haussière de moyen terme. Les plus faibles ont parfois même franchi ces derniers, au risque de valider en clôture hebdomadaire un début de tendance baissière moyen terme.

Je relève sur cette période un écart technique très prononcé entre les projets forts, qui démontrent de la résilience, et les faibles, sur lesquels une capitulation est en cours. C'est une période qui nous délivre énormément d'informations sur les probabilités de surperformances inhérentes à chaque token pour les semaines et mois à venir.

Dans ce contexte, dans quelle catégorie se classe l'Ether d'Ethereum ?

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +3,2 % -4,3 % +22,4 % Ethereum/ Bitcoin +0,19 % -3,63 % +9,23 %

Le graphique ci-dessous représente la force relative d'Ethereum face à l'ensemble des altcoins. Nous travaillons actuellement une résistance historique. En effet, celle-ci n'avait été franchie que lors des premières heures du bullmarket de 2021.

Actuellement, il est particulièrement intéressant de voir l'ETH capable de vampiriser les capitaux depuis le marché des altcoins.

C'est un signe de regain de confiance envers ETH, qui jusque là essuyait de vives critiques. Si le lancement des ETF spot aux États-Unis est un succès, les capitaux externes qui viendront s'ajouter au marché pourraient permettre à Ethereum de connaitre une phase de surperformance majeur en s'installant au-delà de la zone dessinée en jaune ci-dessous.

Graphique du cours d'ETH contre le marché des altcoins

Une consolidation bullish pour l'Ether

Ethereum démontre beaucoup de résilience contre le dollar dans cette phase de correction qui touche l'ensemble du marché crypto. La situation n'a que peu évoluée depuis les 7 derniers jours : ETH est toujours dans une tendance de fond haussière depuis plusieurs mois.

L'actif maintient sa consolidation dans un triangle de compression entre la ligne en pointillés jaunes et le haut du canal haussier tracé en bleu dans lequel s'inscrivait sa tendance primaire haussière en 2022 et 2023.

L'action des prix montre à ce stade une consolidation orientée à la hausse puisque les cours maintiennent :

une moyenne mobile à 7 semaines en confluence avec 0.382 de retracement de fibonnacci de la jambe haussière « ETF » ;

une moyenne mobile à 20 semaines en confluence avec l'equilibrium du range.

Ces niveaux doivent être conservés en clôture dimanche pour que cette analyse reste valide.

Le maintien en clôture de la zone des 3400 à 3500 dollars est donc essentiel pour Ethereum. Il conserverait ainsi une polarité positive. La zone de compression actuelle lui offre néanmoins une marge de volatilité conséquente.

Les prix pourraient ainsi continuer à travailler entre 2 800 et 4 000 dollars, le camp haussier cherchant à défendre ou reconquérir les 3 400 dollars, et le camp baissier à s'installer en dessous. Nous pouvons toutefois d'ores et déjà observer la présence majoritaire des acheteurs à 3 400 dollars au vu des vives réactions générées à son contact. Pour le moment, ces derniers ont la main sur cet actif.

Si toutefois le camp haussier venait à échouer à maintenir ce niveau, la polarité sur Ethereum basculerait dans le négatif. L'objectif baissier serait dans un premier temps à 3200 puis autour de 2800 dollars avec une zone d'excès matérialisée par la moyenne mobile à 50 semaines proche des 2600 dollars.

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

Clap de fin pour la résistance oblique baissière de l'ETH ?

La résistance oblique baissière qui aura contenu la paire ETH/BTC dans sa lente descente depuis l'évènement « The merge » semble peu à peu perdre de sa pertinence. En effet, sa force de traction est confrontée au bas du range et les cours évoluent désormais au-dessus, sans pour autant réaliser une cassure franche.

Désormais, l'essentiel est de se concentrer sur la zone de support verte qui doit continuer à maintenir l'ETH dans son range face à Bitcoin afin d'envisager une surperformance à moyen terme. En outre, pour favoriser un regain de force face à BTC, il conviendra de produire un creux plus haut que le précédent.

Certains verront dans ce scénario la construction d'une « épaule tête épaule » inversée avec une ligne de cou à 0,06. D'autres chercheront simplement un plus haut au-delà de ce niveau, afin d'instaurer le début d'une tendance haussière à moyen terme selon la loi de DOW. Tout scénario de surperformance serait invalidé par le franchissement des plus bas réalisés en mai 2024.

Graphique du cours de l'Ethereum contre BTC en hebdomadaire

En résumé, l'ETH d'Ethereum est bien encré dans sa tendance haussière. La consolidation se poursuit, marquant une grande résilience et préservant des niveaux de prix clés dans l'optique d'une continuation haussière dans les prochaines semaines.

La zone de polarité majeure à 3 400 dollars constitue le niveau qui devra être défendu pour éviter toute dégradation.

Contre Bitcoin, Ethereum est toujours sur les plus bas de son range. Un signal positif a été donné lors de l'annonce des ETF spot, mais le graphique ne montre pour le moment pas de structure haussière. Il faudra franchir les 0.06 pour valider un potentiel retournement tout en préservant les plus bas du mois de mai.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

