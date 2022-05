Discours de la FED – Quel pourrait-être l'impact sur Bitcoin (BTC) et le marché ?

Un marché des cryptomonnaies en tension

Après le pire mois d'avril de son histoire, le Bitcoin (BTC) démarre une nouvelle semaine qui sera déterminante. La reine des cryptomonnaies a clôturé le mois au milieu d'un canal allant de 32 000 à 48 000 dollars, que l'on occupe depuis le début de l'année 2022.

Comme souvent lorsque le Bitcoin descend en dessous de 40 000 dollars, l'inquiétude et la peur du retour aux 30 000 dollars (et plus bas) s'emparent du marché. Et la décision de la Réserve fédérale des États-Unis (FED), ce mercredi 4 mai, sur la politique économique du pays n'y remédiera en rien.

Au contraire, les jours à venir pourraient être marqués par des réactions instinctives de la part des investisseurs. Les marchés financiers, y compris les cryptomonnaies, sont dans l'expectative des annonces sur la politique des banques centrales.

👉 Pour approfondir — Comment acheter du Bitcoin (BTC) en 2022 ?

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Qu'attendre du discours de la FED ?

L'inflation s'accélère à un rythme galopant à travers le monde. Les États-Unis affichent un indice à 8,5% sur une année, la France est à 4,5% tandis que l'Allemagne dépasse la barre des 7%. En conséquence, le président de la FED devrait prendre la parole, notamment pour annoncer une réhausse de ses taux.

De surcroît, une autre annonce est particulièrement attendue et redoutée : celle du programme de vente de 1000 milliards de dollars d'actifs. La principale question est de savoir si l'impact de cette annonce a déjà eu lieu sur les marchés financiers et en conséquence, sur les cryptomonnaies.

Dans tous les cas, aux vues de la sensibilité du marché des cryptomonnaies actuellement, tout choc serait susceptible de déclencher une forte volatilité, au moins temporaire. Au cours des six derniers mois, chaque annonce de la FED a précédé et a suivi de forts mouvements de volatilité dans les deux sens.

👉 Sur le même sujet — Cette sénatrice américaine encourage la Réserve fédérale à acheter du Bitcoin (BTC)

Un Bitcoin de retour aux 28 000 dollars ?

Avec une clôture mensuelle aux alentours de 37 500 dollars, les 30 derniers jours ont été particulièrement compliqués pour Bitcoin. Les attentes étaient assez hautes, avril étant un mois historiquement haussier. Et pourtant, l'année 2022 nous a offert le pire mois d'avril de l'histoire du Bitcoin, avec une baisse de 17,3%.

Performance mensuelle de la paire BTC/USD

Pour le moment, les analystes s'accordent à dire que le Bitcoin est dans une zone de latéralisation initiée en avril 2021. Celle-ci s'étend entre 29 000 dollars et l'ancien plus haut des 68 000 dollars. Pour le moment, cette structure présente des sommets et des creux plus hauts que les précédents.

Autrement dit, tant que l'on ne casse pas le précédent creux, aux alentours de 33 000 dollars, cette figure reste valide. Toutefois, une clôture mensuelle en deçà de ce niveau entrainerait très certainement une chute vers les 28 000 dollars, puis éventuellement jusqu'aux anciens supports des 18 000 dollars.

Dans cette zone à la tendance neutre, le moindre choc pourrait entraîner la chute du marché. Dans un contexte de tension exacerbé par l'annonce de la FED, de nombreux analystes s'accordent à croire que celle-ci sera l'élément déclencheur de ce scénario du retour aux 28 000 dollars.

👉 Pour aller plus loin — Le Bitcoin (BTC) et les altcoins chutent alors que la Fed envisage le relèvement rapide de ses taux d’intérêt.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.