Le pivot de la FED aura lieu en 2024 - Une bonne nouvelle pour le marché crypto ?

La Réserve fédérale des Etats-Unis (FED) a dévoilé sa dernière décision de politique monétaire de l’année et elle a réservé une bonne surprise aux marchés financiers en confirmant les anticipations de la haute finance quant à la fin de la campagne de resserrement monétaire. En clair, le pivot de la FED est certain pour l’année 2024 et c’est un facteur de soutien pour le Bitcoin (BTC) et le marché des cryptos.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/pivot-fed-aura-lieu-2024-bonne-nouvelle-crypto/