FedNow est lancé aux États-Unis – Est-ce un réel concurrent pour les cryptomonnaies ?

Annoncée depuis des années, la solution FedNow est maintenant lancée aux États-Unis. Le protocole de paiements de la Réserve fédérale sera-t-il la panacée souhaitée, et joue-t-il réellement sur le même terrain que les cryptomonnaies ?

Lancement de FedNow aux États-Unis

FedNow est depuis longtemps le projet phare de la Banque centrale américaine. Le service permet de fluidifier les paiements pour les banques, notamment en les rendant instantanés. La Réserve fédérale présente donc FedNow comme une vraie mise à jour des capacités des banques et des établissements de crédit, qui reposent actuellement sur le système SWIFT. Ce dernier est particulièrement lent : les virements peuvent en effet encore prendre plusieurs jours.

Comme le souligne l’annonce de la Réserve fédérale, il ne s’agit pas en soi d’une application ou d’un service de transferts, mais bien d’une technologie proposée aux établissements bancaires. Ceux-ci doivent ensuite l’implémenter pour proposer les virements de ce type à leurs clients.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre dossier sur FedNow

Le communiqué précise également que FedNow n’étant pas un actif, il n’a pas vocation à se substituer à des monnaies numériques, en particulier les monnaies numériques de banque centrale (MNBC).

« Le service FedNow n’est pas une forme de monnaie, ni une étape visant à se débarrasser de quelque forme de paiement que ce soit, y compris les espèces. »

👉 A lire également – Comment acheter du Bitcoin en 2023 ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un concurrent des MNBC et des cryptomonnaies ?

Pour autant, il est très notable que la Banque centrale des États-Unis ait misé sur ce service, plutôt que sur une MNBC, à l’heure où presque toutes les grandes économies préparent une version numérique de leur devise de référence. La mise en place de ce service a aussi vraisemblablement pour vocation de répondre à la demande croissante pour des services de paiement rapides et fluides – à l’instar de ce qui est proposé par les cryptomonnaies, en particulier des stablecoins basés sur le dollar.

Les cryptomonnaies ne jouent cependant pas dans la même cour, leur but étant justement de proposer des systèmes de paiement existant en dehors des gouvernements et des institutions de régulation. Si FedNow n’est donc pas un concurrent direct des cryptomonnaies, cela montre donc que la Réserve fédérale souhaite protéger son dollar, mis en difficulté ces derniers mois. La « dédollarisation » du monde est en effet en cours, et le sujet sera crucial pour la plus grande économie mondiale dans les années à venir.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Réserve fédérale des États-Unis

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.