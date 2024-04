Bitcoin face au défi de l’inflation aux États-Unis

Le cours du Bitcoin a évité le sell-off de manière très étonnante mercredi suite à la publication de l’inflation aux États-Unis (CPI) au titre du mois de mars. Comment le BTC fait-il pour résister à la remontée des taux d’intérêt du marché et au risque d’une seconde vague d’inflation ?

Le marché ne croit plus du tout aux 3 baisses de taux de la FED cette année

Le chiffre de l’inflation à la consommation aux États-Unis au titre du mois de mars et selon le CPI était très attendu mercredi et il est ressorti supérieur aux attentes dans sa version sous-jacente (la plus importante) et sa version nominale. Il y a clairement un débat sur cette mesure du CPI qui est en surchauffe depuis le début de l’année, car il donne une représentation de l’inflation qui semble en décalage avec l’inflation constatée en temps réel par des sources nettement plus directes.

Par exemple, l’inflation des loyers immobiliers qui est toujours à 5,7 % dans le CPI alors que les sites immobiliers et les indices immobiliers qui donnent le prix des loyers constatés en temps réel disent que le taux d’inflation des loyers est déjà sous 2 %. L’immobilier représente 40 % du calcul du CPI, alors cet écart CPI/données constatées en temps réel n’est pas un fait anodin et s’explique par le retard (plusieurs mois) pour que les données à un instant t remontent dans le CPI.

Comment acheter du Bitcoin facilement ? Suivez le guide

Il y a aussi cette inflation des services qui est en rebond dans le CPI (du fait d’une forte hausse du prix des assurances automobile) alors que les sources directes (comme l'application Truflation) en temps réel du prix d’un large spectre de services décrivent la poursuite de la désinflation du prix des services.

D’autre part, gardons bien à l’esprit que la Réserve fédérale (FED) utilise l’indice des prix PCE pour suivre l’inflation (et non le CPI) et que le PCE sous-jacent poursuit sa tendance baissière selon la dernière mise à jour.

Bref, ces multiples divergences qui peuvent aussi être liées à une mise à jour de la méthodologie de calcul du CPI.

In fine, la haute finance est en train de perdre l’espoir qu’elle avait de voir la FED baisser 3 fois ses taux cette année. Selon les dernières anticipations de marché, seulement 2 baisses de taux (au mieux) de la FED sont attendues en 2024.

Graphique proposé par Bloomberg qui dévoile les anticipations de la haute finance quant à l’évolution du taux des FED funds d’ici la fin de l’année

Bitcoin affiche une résilience étonnante aux fondamentaux de la finance traditionnelle

Sur le plan de l’analyse technique, l’analyse technique du cours du bitcoin reste inchangée, avec un marché qui est dans une phase de transition latérale depuis le 15 mars. Cette période de pause vient consolider la hausse verticale développée entre fin janvier et mi-mars et peut prendre plusieurs formes et avoir plusieurs amplitudes avant de permettre une continuation de la tendance haussière de fond.

Graphique réalisé avec TradingView qui dévoile les bougies japonaises hebdomadaires et journalières du BTC/USD

