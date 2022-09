Le Royaume-Uni introduit de nouvelles réformes pour faciliter la saisie de cryptomonnaies

Un projet de loi visant à réprimander plus durement le blanchiment d'argent au Royaume-Uni a été introduit par le gouvernement au Parlement britannique le 22 septembre.

Intitulé « Projet de loi sur la criminalité financière et la transparence des entreprises », ce dernier tend à faire du Royaume-Uni un lieu prospère pour la création et le développement d'entreprises tout en « chassant l'argent sale du pays ».

Le document de 250 pages avait été d'abord été présenté en mai dernier, mais il n'a été reçu en première lecture que ce jeudi. La seconde lecture est quant à elle prévue pour le 13 octobre.

Il convient de préciser que les mesures présentées concernent le blanchiment d'argent dans sa globalité, mais que les cryptomonnaies ont été abordées comme un moyen croissant pour les criminels de parvenir à leurs fins.

Nous pouvons ainsi lire dans le communiqué du gouvernement publié en date du 22 septembre :

« La nouvelle loi permettra aux organismes chargés de l'application de la loi, tels que la National Crime Agency, de saisir, geler et récupérer plus facilement et plus rapidement les cryptomonnaies, c'est-à-dire les devises numériques de plus en plus utilisées par les criminels organisés pour blanchir les profits tirés de la fraude, de la drogue et de la cybercriminalité. »