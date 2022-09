Affaire Terra (LUNA) : Do Kwon affirme qu'il ne fuit pas la justice

Au cours de ces derniers mois, l'effondrement de l'écosystème Terra a fait couler beaucoup d'encre à cause de ses multiples rebondissements. La justice sud-coréenne, qui cherche à éclairer l'affaire, souhaiterait que Do Kwon s'explique sur son implication dans l'écroulement de Terra.

Pour cela, elle a engagé depuis plusieurs jours diverses procédures pour interpeller et interroger le fondateur de Terra, qu'elle suspecte d'être en cavale à Singapour. Do Kwon pourrait ainsi voir son passeport invalidé dans les prochains jours afin de le rapatrier à Séoul.

Dans une série de tweets publiés le samedi 17 septembre, il a enfin décidé de se défendre face à ces accusations :

We are in the process of defending ourselves in multiple jurisdictions - we have held ourselves to an extremely high bar of integrity, and look forward to clarifying the truth over the next few months

