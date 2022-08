Vitalik Buterin dévoile avoir utilisé Tornado Cash pour aider l'Ukraine

À peine un jour après que le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash ait été ajouté à la liste noire de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum (ETH), a déclaré avoir utilisé le protocole pour faire des dons à l'Ukraine.

Le crypto-philanthrope a fait cette déclaration en réponse à Jeff Coleman, co-fondateur d'une startup spécialisée dans les state channels pour Ethereum, lequel déclarait alors que Tornado Cash pouvait notamment être utile pour faire des dons anonymes à l'Ukraine, et ce plus particulièrement si l'on était domicilié en Russie en temps de guerre.

Ce à quoi Vitalik a plutôt explicitement répondu :

I'll out myself as someone who has used TC to donate to this exact cause.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) August 9, 2022