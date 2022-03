CoW Protocol lève 23 millions de dollars et débloque 100 millions de tokens pour sa communauté

CoW Protocol se dote de 23 millions de dollars

CoW Protocol, qui supporte entre autres le CowSwap, a levé 23 millions de dollars à travers une vente de tokens effectuée auprès de sa communauté et d'investisseurs privés.

Ce sont 8 millions de dollars qui ont été réunis grâce à 5 000 personnes de la communauté de CoW Protocol sous forme d'ethers (ETH), de gnosis (GNO) et de xDAI.

Les investisseurs privés quant à eux ont réuni 15 millions de dollars sous forme d'USDC. Le tour de table a vu participer les fonds d'investissement 1kx, Delphi Ventures, Blockchain Capital, Cherry Ventures ou encore Ethereal Ventures.

Ainsi, au total, CoW a pu lever 23 millions de dollars. Cet apport de capital sera utilisé pour recruter davantage de personnel, étendre la portée de CoW dans l'écosystème blockchain ainsi que pour renforcer le marketing de l'entreprise.

Selon Anna George, chef de produit chez CoW Protocol, le protocole tend à devenir l'agrégateur d'échanges décentralisés (DEX) de référence :

« Nous envisageons que CoW Protocol devienne la référence des échanges décentralisés au sein du Web 3.0. À travers le mécanisme d'enchères de lot du protocole, les traders peuvent bénéficier de tarifs bien plus avantageux en échangeant de pair à pair, en partageant les frais d'exécution et en évitant les surcoûts induits par une quelconque tierce partie. »

Les tokens de gouvernance vCOW désormais échangeables

Après une proposition début janvier sur le forum de Gnosis de déployer Cow Protocol et son token COW en marge de Gnosis Protocol, laquelle a rencontré un très grand nombre de votes positifs, un airdrop a été mis en place. Ce dernier permettait à la communauté de CoW d'investir dans le projet de façon attractive afin d'être récompensée via des tokens vCOW sur une durée linéaire de 4 ans.

Ce vote incluait explicitement que CowDAO apparaisse désormais en tant qu'entité unique et se détache totalement de Gnosis DAO.

Seul soucis, ces tokens ne faisaient alors qu'office de token de gouvernance afin de participer plus ou moins activement à l'avenir du projet et n'étaient ni échangeables ni swappables.

100 millions de tokens ont ainsi été distribués via cet airdrop, et les utilisateurs éligibles se sont vu récompenser d'un montant allant de 99 à plusieurs milliers de vCOW en fonction de leur volume de trading et du montant de tokens Gnosis stakés.

Le 21 mars, une proposition de rendre les tokens vCOW échangeables en tokens COW a été soumise à la communauté, rencontrant un accueil très favorable avec 99,37% de « Pour ».

Ainsi, depuis lundi, les tokens vCOW et COW sont interchangeables à un ratio de 1 pour 1 et permettent désormais tous deux de voter pour le futur de CowSwap. Certains détenteurs de tokens vCOW ont ainsi pu réaliser des profits considérables et se voir réellement récompensés pour leur soutien.

