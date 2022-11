Deribit subit un hack à 28 millions de dollars et met sa fonctionnalité de retraits à l'arrêt

La plateforme spécialisée dans le trading de cryptomonnaies Deribit a essuyé un hack à 28 millions de dollars ce matin. Par conséquent, les retraits ont été temporairement mis à l'arrêt le temps que certaines vérifications de sécurité soient effectuées. Deribit assure que les fonds de ses utilisateurs sont en sécurité et que les pertes seront couvertes avec les fonds propres de l'entreprise.

Deribit subit un hack massif

Deribit, la plateforme spécialisée dans le trading de cryptomonnaies et qui propose notamment des contrats à terme et perpétuels en plus d'options, s'est fait hacker ce matin à hauteur de 28 millions de dollars. Le hacker s'en est pris directement au hot wallet de l'entreprise, les fonds des utilisateurs ne sont donc à priori pas en danger, comme l'a directement confirmé Derebit dans un tweet :

Deribit hot wallet compromised, but client funds are safe and loss is covered by company reserves Our hot wallet was hacked for USD 28m earlier this evening just before midnight UTC on 1 November 2022. — Deribit (@DeribitExchange) November 2, 2022

« Le hot wallet de Deribit a été compromis, mais les fonds des clients sont en sécurité et la perte est couverte par les réserves de la société. Notre hot wallet a été piraté pour un montant de 28 millions de dollars plus tôt dans la soirée, juste avant minuit UTC le 1er novembre 2022. »

La fonctionnalité de retraits a temporairement été mise à l'arrêt sur la plateforme le temps que certaines vérifications de sécurité soient opérées par les équipes de Deribit. Selon un porte-parole de l'entreprise, les retraits seront de nouveau possibles le plus tôt possible et un post mortem des événements sera également bientôt publié.

Le fonds d'assurance de Deribit ne sera pas impacté par le hack, selon le thread Twitter de l'entreprise. Cette dernière assure être en mesure de couvrir les pertes avec ses fonds propres :

« Le fonds d'assurance ne sera pas affecté, la perte sera payée par les réserves de la compagnie. Deribit reste dans une position financièrement saine et les opérations en cours ne seront pas affectées. »

Selon le porte-parole de l'entreprise, il s'agit de la première fois que Deribit se retrouve face à une attaque de cet ordre.

Le mois de novembre commence ainsi tout juste avec une perte de 28 millions de dollars, après le mois d'octobre écoulé désormais reconnu comme le pire mois jamais enregistré en termes de hacks, avec plus de 760 millions de dollars dérobés à travers 53 protocoles.

👉 Gardez vos cryptomonnaies à l'abri des hacks avec le Ledger Nano S

La licorne française des portefeuilles cryptos 🔒 Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation