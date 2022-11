Hacks : octobre confirme la tendance avec 760 millions de dollars de vols de cryptomonnaies

Dans un écosystème encore aussi jeune que les cryptomonnaies, les hacks sont malheureusement réguliers. Octobre a d’ailleurs été particulièrement marqué sur cette dimension, à tel point qu’il se classe comme le pire mois de l’année, confirmant ainsi la tendance qui s’observe en 2022.

Dans un tweet, la société spécialisée dans la sécurité blockchain PeckShield a partagé des statistiques pour le moins explicites :

#PeckShieldAlert ~44 exploits (53 protocols affected) grabbed ~$760.2M in Oct. 2022, and ~$100M already returned the exploited protocols (Total loss: $657.2M)

As of October 2022, the stolen funds (~$3B) in 2022 “doubled” last year’s loss pic.twitter.com/mKZAjVk7UU

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) October 31, 2022