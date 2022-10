Freeway, une plateforme de staking qui proposait de rétribuer ses utilisateurs à un taux de 43 % par an, vient de suspendre les retraits de cryptomonnaies.

Justifiant cette décision à cause de la « volatilité du marché », les véritables raisons derrière cette mise à l'arrêt pourraient être bien plus sombres.

Plusieurs choses indiquent qu'il pourrait s'agir d'un « rug pull », comprendre que certains membres de l'équipe seraient partis avec la caisse.

Le 22 octobre, l'utilisateur de Twitter FatManTerra a été le premier à alerter la communauté sur les risques liés à Freeway :

Pour appuyer ses propos, FatManTerra expose alors 3 faits :

Le lendemain, le 23 octobre donc, Freeway annonce depuis plusieurs canaux (son site Web, Twitter et Telegram) mettre en pause les retraits de la plateforme :

As all of you will be aware, there has been unprecedented volatility in Foreign Exchange and Cryptocurrency markets in recent times. pic.twitter.com/9aHsWbm1So

— Freeway (@FreewayFi) October 23, 2022