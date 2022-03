Qualcomm lance un fonds de 100 millions de dollars dédié au metaverse

Qualcomm investit 100 millions de dollars dans le metaverse

Après Meta, Samsung, HTC, Google et Microsoft, Qualcomm vient de confirmer son intérêt pour le metaverse. Le fondeur américain, spécialisé dans la conception de puces destinées aux smartphones Android, a annoncé la création du Snapdragon Metaverse Fund, un fonds doté de 100 millions de dollars.

D'après le communiqué publié par Qualcomm ce lundi 21 mars 2022, le fonds doit soutenir le développement « d'expériences immersives avec la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité virtuelle ». L'entreprise englobe ces types d'expériences sous l'appellation de « réalité étendue » (XR pour « extended reality »).

La réalité étendue, aussi appelée réalité mixte ou hybride, combine les possibilités offertes par la réalité virtuelle et augmentée. Concrètement, les expériences en réalité étendue plongent l'utilisateur dans un environnement où des éléments virtuels en 2D ou en 3D se superposent au monde réel. Ces expériences nécessitent généralement un casque ou des lunettes.

En multipliant les investissements en capital-risque et à l'aide de programmes de subvention, Qualcomm cherche à épauler financièrement les développeurs et les entreprises qui se spécialisent dans le metaverse.

« Grâce au Snapdragon Metaverse Fund, nous sommes impatients de soutenir les développeurs et les entreprises de toutes tailles alors qu'ils repoussent les limites de ce qui est possible », déclare Cristiano Amon, président de Qualcomm.

Tous les développeurs qui proposent des expériences de réalité virtuelle ou augmentée dans le domaine du jeu vidéo, du divertissement, de la santé ou encore de l'éducation pourront prétendre à un programme de subvention. La firme américaine invite les développeurs à répondre à l'appel à projets dès juin 2022.

Qualcomm s'associe avec Square Enix pour développer des jeux dans le metaverse

Fort de sa longue expertise dans le domaine de la technologie, Qualcomm ne se contentera pas de financer les firmes qui se lancent dans le metaverse. L'entreprise offrira un accès anticipé à ses technologies de réalité étendue à tous les développeurs faisant partie d'un programme de subvention.

« Nous fournissons la technologie et les expériences révolutionnaires de nos plateformes qui permettront au consommateur et à l'entreprise de construire et de s'engager dans le metaverse et de permettre aux mondes physique et numérique d'être connectés », explique le PDG de Qualcomm.

Qualcomm donnera notamment l'accès aux Snapdragon XR1 et XR2, deux processeurs dédiés à la réalité virtuelle et augmentée. Dévoilé en 2018, le Snapdragon XR1 est une puce d'entrée de gamme réservée aux accessoires qui réclament peu de puissance de calcul.

Plus véloce, le XR2 permet à un casque de réalité virtuelle ou augmentée de gérer 7 caméras en simultané, de suivre les mouvements des yeux de l'utilisateur et de reconnaître la voix de son porteur. Qualcomm proposera aussi aux développeurs de s'appuyer sur son kit de développement Snapdragon Spaces XR, dédié aux lunettes pour la réalité étendue.

En parallèle, Qualcomm a noué un partenariat avec Square Enix, le studio de jeux vidéo japonais derrière des titres comme Final Fantasy. Les deux partenaires vont collaborer dans le cadre d'un projet intitulé Snapdragon Spaces. Ce programme prévoit de concevoir des jeux en réalité étendue qui soient le plus immersifs possible.

« Nous avons investi dans les processeurs XR et nous sommes impatients de construire des jeux sur Snapdragon Spaces. En particulier, nous pensons que le moment est venu pour XR d'être exploité sur des jeux d'un genre classique pour lequel nous sommes particulièrement connus et nous sommes impatients de les partager avec le monde entier », explique Ben Taylor, directeur technique chez Square Enix.

Début d'année, Square Enix avait également révélé son intérêt pour les tokens non fongibles (NFT). Pour Yosuke Matsuda, PDG de la société nippone, les jetons non fongibles, la blockchain et les cryptomonnaies vont révolutionner l'industrie du jeu vidéo dans un avenir proche.

Plusieurs studios de jeux vidéo ont également affiché leur intérêt pour le metaverse ces derniers mois. C'est le cas d'Epic Games, qui propose un outil appelé MetaHuman pour concevoir des humains numériques très réalistes, ou du géant chinois Tencent.

Il y a quelques semaines, Qualcomm s'est également rapproché de ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok. En marge du salon Mobile World Congress de Barcelone, les deux groupes ont annoncé travailler main dans la main pour mettre au point un écosystème mondial dédié à la réalité étendue.

Tous les géants de la technologie ne sont pas aussi enthousiastes que Qualcomm concernant le metaverse. Intel, un des géants des semi-conducteurs, estime que les mondes virtuels tels que ceux évoqués par Meta (ex-Facebook) ne sont pas encore techniquement réalisables. L'entreprise assure qu'un metaverse accessible par des milliards d'humains exigera d'augmenter par 1000 la puissance de calcul et de traitement des ordinateurs.

