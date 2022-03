La fondation Stellar (XLM) lance un fonds à 30 millions de dollars pour les startups qui utilisent sa blockchain

30 millions de dollars pour les startups qui utilisent la blockchain Stellar

Selon un communiqué de la fondation Stellar, les startups qui bénéficient d’un investissement seront accompagnées avec la mise à disposition du même montant, dans la limite de 500 000 dollars chacune :

« Le fonds est destiné à des entreprises de la pre-seed à la série B, qui sont intéressées pour construire des projets sur la blockchain Stellar, il fournit de nouvelles opportunités pour les entreprises qui débutent, afin qu’elles augmentent leurs levées de fonds. »

Selon la fondation Stellar, l’écosystème du capital-risque est encore sous-développé dans le domaine des cryptos, en particulier quand on le compare à la demande venant de ces nouvelles entreprises. Le but est de promouvoir en particulier des expérimentations pour des cas d’utilisation concrets, qui s’adressent à un large nombre de consommateurs.

« L’écosystème Stellar travaille pour répondre à des problématiques comme l’inflation, les transferts internationaux à coût abordable, et le coût élevé du capital - et nous investissons dans des solutions à ces problèmes grâce à ce fonds. »

👉 Pour aller plus loin — Blockchain : définition et fonctionnement

Des premières startups déjà accompagnées

La fondation Stellar cite plusieurs startups qui ont déjà bénéficié de cette aide. Avec en premier Trade Finance, un projet qui aide les entreprises naissantes d’Amérique latine à accéder à des levées de fonds internationales, grâce à l’utilisation de stablecoins.

Quant à Bitwage, elle propose des services de versement de salaires et de facturation internationaux, qui se concentrent là aussi sur l’Amérique latine. Les paiements seront effectués en stablecoins ou autres cryptomonnaies. Autre exemple : FanVestor, qui se situe au croisement des tokens non fongibles (NFTs) et du financement participatif. L’idée est de proposer des NFT qui sont plus abordables que les tokens non fongibles « d’autres chaînes ».

Ce ne sont pas les premières initiatives de Stellar en ce sens. En octobre dernier, la fondation avait annoncé un partenariat avec la société Flutterware, afin de faciliter les transferts depuis et vers l’Afrique. L’Amérique latine semble également un territoire privilégié. Le même mois, on apprenait que sa blockchain avait été utilisée pour la création d’un stablecoin péruvien, adossé à la monnaie fiat locale.

👉 Sur le même sujet — MoneyGram signe un partenariat avec Stellar (XLM) pour régler des paiements grâce à l’USDC

Source : Fondation de développement Stellar

