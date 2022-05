Kongregate et Immutable lancent un fonds de 40 millions de dollars pour le gaming blockchain

En partenariat avec Kongregate, une plateforme de jeux vidéo en ligne, Immutable a annoncé le lancement d'un fonds d'investissement de 40 millions de dollars. Celui-ci sera exclusivement destiné à accorder des subventions aux développeurs pour les inciter à créer des jeux blockchain pour Kongregate.

Together w/ @kongregate we're excited to launch a $40M developer fund 🎉

We're on a mission to enable a new generation of games to build on https://t.co/xJjCf8WWyx, making it the most inclusive space for innovation, community interaction & game discoveryhttps://t.co/MzFctPwURM

