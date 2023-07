Sega fait marche arrière sur le gaming blockchain et qualifie les jeux play-to-earn d'« ennuyeux »

Sega, le géant japonais du jeu vidéo, a décidé de prendre ses distances vis-à-vis des jeux basés sur la blockchain et le play-to-earn, qui semblent peiner à trouver de l'intérêt auprès des joueurs. Cependant, l'utilisation des tokens non fongibles (NFT) et la possibilité d'explorer davantage la technologie de la blockchain restent ouvertes sur le long terme.

Sega revoit sa position sur les play-to-earn

Selon une information exclusive de Bloomberg, le géant japonais du jeu vidéo Sega a décidé de s'éloigner du gaming blockchain. Bien qu'il ne compte pas se retirer totalement de ce marché, le fabricant de systèmes d'arcade et développeur de jeux vidéo souhaite préserver ses meilleures franchises de l'échec que pourrait connaitre ce type de jeux afin de ne pas les « dévaloriser ».

C'est Shuji Utsumi, le co-chef de l'exploitation de Sega, qui a fait part de cette décision auprès de Bloomberg News. Cette dernière vient contraster avec le lancement du mainnet d'Oasys au mois de décembre dernier, une blockchain dédiée au Web3 portée par Sega, Bandai Namco, Ubisoft et Square Enix aux côtés d'investisseurs blockchain à l'instar de Jump Crypto, Crypto.com, Huobi ou encore KuCoin.

Toutefois, l'essor autrefois rencontré par les play-to-earn tels qu'Axie Infinity s'est rapidement estompé - en même temps que le bear market vis-à-vis des cryptomonnaies -, ce qui n'a pas vraiment aidé à maintenir la confiance des géants de l'industrie pour cette nouvelle technologie, d'ailleurs critiquée par la plupart des communautés de joueurs étrangers aux principes de blockchain, de NFT et de play-to-earn.

Selon M. Utsumi, l'action dans les jeux de type play-to-earn est « ennuyeuse », et il a également demandé « quel est l'intérêt si les jeux ne sont pas amusants ? ». Plus globalement, il se questionne sur l'intérêt de la technologie de la blockchain pour les jeux vidéo, ajoutant « nous nous demandons si cette technologie va vraiment décoller dans ce secteur, après tout ».

Tout de même un intérêt pour les NFT ?

Sega devrait toutefois continuer de faire usage des tokens non fongibles (NFT) pour certains de ses titres plus secondaires tels que Total War : Three Kingdoms et Virtua Fighter. Ainsi, Sega prévoit également de sortir quelques jeux à travers la blockchain en investissant « quelques centaines de millions de yens » dans chaque cas, selon Shuji Utsumi.

Ce dernier n'exclut pas non plus que Sega se reconcentre éventuellement sur la technologie de la blockchain dans le cas de figure où elle retrouverait un certain intérêt auprès des joueurs. Il se montre même optimiste quant à son développement sur le plus long terme :

« Pour la majorité des gens dans l'industrie du jeu vidéo, ce que disent les défenseurs de la blockchain peut sembler un peu extrême, mais c'est ainsi que le premier pingouin a toujours été. Nous ne devrions jamais les sous-estimer. »

Ainsi, il semblerait que le gaming blockchain ne soit pas définitivement abandonné pour Sega, mais cette technologie semble visiblement avoir du mal à trouver de l'intérêt chez les géants de l'industrie.

Source : Bloomberg

