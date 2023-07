Bitcoin (BTC) : La fin du plus long marché baissier de son histoire ?

Le Bitcoin (BTC) est-il toujours en bear market, ou cette période morose est-elle enfin derrière nous ? En janvier 2023, nous proposions une étude sur la fin du bear market, avec une prévision autour du 25 mai 2023. Considérant le récent rebond haussier qu'a connu le marché des cryptomonnaies, revenons sur cette étude ensemble et répondons enfin à cette question.

Bear Market vs Bull Run ?

Ce n'est plus un secret, le Bitcoin (BTC) connait une longue période de rendements annuels négatifs, ce qui conduit à des spéculations sur une potentielle reprise haussière. Néanmoins, une question demeure dans la tête des investisseurs : comment savoir quand un bear market se termine ?

Selon les règles établies dans la finance traditionnelle, un marché baissier commence lorsque la valeur d'un actif baisse de 20 % par rapport à ses plus hauts récents, et se termine lorsqu'il remonte de 20 % par rapport à ses plus bas locaux. À titre d'exemple, le S&P 500 a été déclaré sorti de son marché baissier il y a environ un mois, en respectant ces conditions.

En appliquant ces règles aux cryptomonnaies, il apparait que le Bitcoin (BTC) aurait mis fin à son marché baissier précédent début janvier. En effet, il a dépassé la barre des 20 000 dollars, après avoir chuté en dessous de 16 500 dollars suite à l'affaire FTX. Indéniablement, la définition traditionnelle d'un bear market ne s'applique pas correctement aux cryptomonnaies.

Une deuxième méthode consiste à considérer que le Bitcoin est en marché baissier lorsque ses rendements annuels sont négatifs, et en marché haussier lorsque c'est le contraire. Selon cette approche, le Bitcoin aurait mis fin à son plus long marché baissier de l'histoire le 12 juin, quelques jours seulement après le S&P 500. Encore une fois, la méthodologie ne semble pas être le plus adaptée, bien que l'estimation temporelle est bonne.

Ainsi, lors de notre précédente analyse sur Cryptoast, datant du 14 janvier 2023, nous proposions une troisième méthode :

Le marché des cryptomonnaies est en bear market lorsque le prix du Bitcoin a chuté de plus de 30% par rapport à son ATH et évolue sous ce niveau de prix depuis plus de 2 mois. En réciproque, un bear market se termine - et un bull run s'entame - lorsque le prix de l'actif est en hausse de 30% par rapport à son plus bas récent et reste plus de 2 mois au-dessus de ce prix.

La fin du bear market est-elle passée ?

Au cours de cette étude, et en utilisant cette dernière définition, nous estimions que le bear market actuel a démarré le 7 mars 2022. Le point le plus bas pour Bitcoin est de 15 500 dollars et a été atteint à la fin novembre 2022, soit pratiquement 270 jours de longévité. Nous mettions en lumière qu'historiquement, les points les plus bas des bear markets de 2014 et 2018 ont respectivement été trouvés en 287 jours et 322 jours.

Autre information : 🟠 En moyenne, les trois précédents bear markets se sont terminés 287 jours avant le halving de Bitcoin. 🟠 Le prochain halving aura ~ lieu le 17 mars 2024, soit dans ~ 430 jours. Cela signifierait une fin de bear market aux alentours du 25 mai 2023 👀 — Lilian - Cryptoast 🛸 (@LilianAliaga_) January 14, 2023

Considérant que 15 500 dollars fut le point bas de Bitcoin sur ce cycle baissier, et selon la définition posée ci-dessus : le bear market devrait prendre fin quand Bitcoin grimpe de 30 % par rapport à ce bottom et s'installe plus de deux mois au-dessus. Autrement dit, il faudrait que Bitcoin dépasse 20 200 dollars pendant plus de deux mois. Nous estimions cette date aux alentours du 25 mai 2023.

Avec du recul, que s'est-il passé ? Concrètement, Bitcoin a franchi 20 200 dollars à date du 14 janvier 2023. Néanmoins, il a replongé en dessous le 9 mars, avant de le refranchir le 11 mars et de ne plus jamais y revenir. Tenant compte de notre définition, le bear market de 2022-2023 aurait donc pris fin le 11 juin dernier. Voilà une analyse qui corrobore avec la seconde méthode de définition d'un bear qui, je le rappelle, nous donnait une fin de bear market le 12 juin.

Par ce même biais de calcul, les bear markets de 2014 et 2018 auraient respectivement duré 630 et 448 jours. Avec le calcul proposé ci-dessus, le bear market de 2022-2023 aurait quant à lui duré 461 jours, ce qui n'en fait donc pas le plus long de l'histoire.

