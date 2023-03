Le président d'Animoca Brands mise sur le gaming en 2023

Interrogé au micro de Cryptoast lors de l'évènement NFT Paris, le président d'Animoca Brands, Yat Siu, nous a partagé ses visions de l'avenir du métavers. Selon lui, ce sont les jeux blockchains (GameFi) et le gaming qui mèneront la danse au cours de l'année 2023. Découvrez tous les détails dans cet article.

Animoca Brands mise sur le gaming en 2023

Le 24 et 25 février dernier se tenait la deuxième édition de NFT Paris, une conférence dédiée principalement aux tokens non fongibles (NFT). À cette occasion, l'équipe de Cryptoast est partie à la rencontre de nombreux acteurs de l'écosystème et notamment Yat Siu, président d'Animoca Brands.

Au cours de l'interview, l'entrepreneur hongkongais nous a partagé sa vision de l'avenir du métavers pour les années à venir. Selon lui, 2023 sera l'année du gaming et des jeux blockchains :

« Nous pensons que dans les 12 prochains mois qui arrivent, le gaming va attirer énormément de nouveaux utilisateurs. »

En effet, le secteur du gaming dans le Web3 a suscité un intérêt énorme au cours des 18 derniers mois, s'accompagnant d'investissements tout aussi importants. À titre d'exemple, Yat Siu explique que cela représente plus que dans le domaine des jeux vidéo traditionnels.

Néanmoins, les résultats de ces investissements ne sont pas immédiats. Un jeu prend plusieurs années à être développé et donc tous ceux sur lesquels Animoca - et de nombreux autres - a investi devraient voir le jour au cours de 2023 ou 2024.

Ainsi, Yat Siu se dit persuadé que la sortie de ces jeux va mettre la lumière sur ce pan de l'industrie du Web3 et attirer une nouvelle vague d'utilisateurs.

Pour rappel, Animoca Brands est une société spécialisée dans les investissements et le développement de projets autour des NFTs et du metaverse. Valorisée plus de 5 milliards de dollars, cette société a notamment accompagné le succès de The Sandbox, OpenSea, Decentraland ou encore Dapper Labs.

En novembre dernier, Animoca avait lancé Animoca Capital, un fonds d'investissement pour le métavers. L'objectif était de constituer une voie d'entrée pour les entreprises souhaitant investir dans le Web3. Parmi les autres valeurs défendues par l'entreprise Hongkongaise, on retrouve notamment le droit de propriété numérique pour les utilisateurs, pivot vers le futur de ces mondes virtuels, selon Yat Siu.

👉 Retrouvez la vidéo complète de l'interview sur la chaîne YouTube de Cryptoast :

