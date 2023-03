Avalanche (AVAX) conclut un partenariat avec l’équipe e-sport TSM

TSM, l’équipe e-sport de renommée mondiale, a officialisé hier soir un partenariat avec Avalanche (AVAX) :

T…S…M! T…S…M! T…S…M!@TSM #ChoseAvalanche as their exclusive blockchain partner, and will be launching a Subnet to bring @theblitzapp, the competitive gaming platform, on chain.

Buckle up, because this collaboration could revolutionize gaming.@GamingOnAvax pic.twitter.com/4NMQMhkugT

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) March 7, 2023