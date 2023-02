Intain, une solution de financement structurée sur la blockchain, a choisi les subnets d'Avalanche (AVAX) pour sa place de marché dédiée aux titres adossés à des actifs. Selon le PDG d'Ava Labs, cette administration sur la blockchain ouvre les portes à des opportunités de marché dépassant les 2 000 milliards de dollars.

Les titres adossés aux actifs débarquent sur Avalanche

Les sous-réseaux d'Avalanche (AVAX), également appelés subnets, continuent de séduire les entreprises souhaitant utiliser la blockchain pour assurer et sécuriser leurs transactions, et ce grâce à leur environnement modulable et totalement personnalisable. Pour en savoir plus sur ces sous-réseaux uniques en leur genre, lisez notre fiche dédiée à l'écosystème Avalanche.

Intain, une entreprise de financement structuré qui gère plus de 5,5 milliards de dollars d'actifs, a lancé IntainMARKETS, son premier sous-réseau bâti sur la structure d'Avalanche. IntainMARKETS se présente comme la place de marché d'Intain destinée à accueillir des transactions autour de titres adossés à des actifs tokenisés.

« Ava Labs s'efforce de démocratiser le monde de la finance afin de devenir le protocole blockchain de prédilection pour les actifs financiers traditionnels à venir sur la chaîne. IntainMarkets s'attaque à un marché d'émission de 2 000 milliards de dollars par an. »

Au lieu de remplacer les intermédiaires financiers inhérents à ce type de marché, le subnet IntainMarkets les intègrera directement à son réseau de façon simplifiée et transparente. Cela comprend notamment les émetteurs d'actifs, les agents chargés de la vérification des transactions, les curateurs et les investisseurs.

Tous ces acteurs seront ainsi partie prenante du sous-réseau d'Avalanche, unis pour assurer un flux de travail complet sur le réseau afin d'assurer les transactions s'y déroulant, et ce de leur émission à leur finalisation.

Un rapprochement important entre les institutionnels et la blockchain

Intain bénéficie déjà de partenariats d'envergure au sein de l'écosystème de la finance traditionnelle, notamment avec la WSFS Bank et UMB Bank, des banques de fiducie de premier plan aux États-Unis qui ont choisi d'adopter la technologie blockchain pour une partie de leur activité.

S. Siddharta, le PDG d'Intain, évoquait déjà en mai 2022 l'intérêt croissant des institutionnels vis-à-vis de la blockchain, sous réserve que cette dernière s'inscrive dans le respect des différents cadres réglementaires propres aux marchés financiers :

« Dans les services financiers, la blockchain a atteint un point d'inflexion où les institutions financières traditionnelles non seulement voient les avantages de la technologie, mais aussi étudient et commencent à envisager son adoption. Nous avons maintenu notre approche conservatrice et pionnière, bien dans le cadre des réglementations financières [...]. Nous n'avons pas l'intention de créer une rupture ; nous sommes simplement fiables et axés sur les résultats. »

Techniquement parlant, le subnet IntainMarkets sera hébergé aux États-Unis et les validateurs du réseau devront certifier de leur citoyenneté américaine afin d'assurer la conformité auprès des réglementations américaines. Comme pour tout subnet, l'économie internet d'IntainMarkets sera dictée par la société elle-même et sera hermétique à la C-Chain classique d'Avalanche.

John Wu, le président d'Ava Labs, a souligné l'important potentiel financier de ce partenariat :

« Intain MARKETS est l'une des premières places de marché de financement structuré que nous ayons vues qui combine l'émission et l'investissement par jetons avec une administration gérée de bout en bout sur la blockchain. L'ampleur de l'opportunité offerte par IntainMARKETS est impressionnante. Nous voulons qu'Avalanche soit le protocole blockchain de choix pour les actifs financiers traditionnels à venir on-chain et cette plateforme adresse une opportunité de marché d'émission de 2 000 milliards de dollars. »

Source : Communiqué

