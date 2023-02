Affaire Terra (UST) : Do Kwon prépare son retour, Terraform Labs embauche

Le secteur des cryptomonnaies est connu pour ses « comebacks » parfois surprenants. Mais celui du très controversé Do Kwon, et du projet Terra (UST) pourrait quand même surprendre. Le PDG de l’entreprise préparerait ainsi un retour, alors que cette dernière est en phase d’embauche.

Terraform Labs recrute de nouveaux collaborateurs

Il y a quelques mois, l’agonie de Terraform Labs, l’entreprise qui gère le stablecoin UST Classic, ainsi que le LUNA Classic, était une évidence pour l’intégralité du secteur. Mais la société s’est accrochée, a proposé une nouvelle version de ses cryptomonnaies, et semble suffisamment en bonne santé pour recruter de nouveaux collaborateurs.

C’est en tout cas ce qu’a rapporté Zion Schum, le chargé de communication de Terraform Labs, à nos confrères de DL News. Pour rappel, l’entreprise a relancé son projet après l’effondrement, avec une nouvelle blockchain. Elle serait actuellement en train de recruter une douzaine de personnes pour la maintenir, et continuer à proposer ses nouvelles cryptomonnaies.

👉 Pour aller plus loin, retrouvez notre dossier sur la chute du projet Terra (LUNA / UST)

Découvrez eToro

Do Kwon prépare-t-il son retour à Terraform Labs ?

De son côté, Do Kwon est toujours PDG de l’entreprise… Et activement recherché par Interpol, qui l’a mis sur sa liste rouge. Mais cela n’empêche pas de continuer à contribuer au projet. Selon Zion Schum, il a même un rôle crucial :

« Il est impliqué de manière active dans les opérations courantes de la firme [y compris] tous les aspects de la stratégie et de la direction de Terraform Labs, qui englobent les produits en cours de développement. »

On ne sait toujours pas où se trouve le PDG de Terraform Labs. Les procureurs sud-coréens considèrent qu’il se serait réfugié en Serbie. Do Kwon nie par ailleurs être en fuite, et a fait quelques apparitions en visio rocambolesques depuis qu’il a disparu des radars.

Pour rappel, l’effondrement soudain du projet Terra et de ses cryptomonnaies LUNA et UST a fait perdre plus de 40 milliards de dollars aux investisseurs en l’espace de 24h. Une catastrophe qui a par ailleurs entraîné la faillite de plusieurs acteurs majeurs, qui étaient exposés au projet de Do Kwon. Le retour de ce dernier est donc particulièrement surprenant, dans un écosystème qui commence tout juste à se remettre d’une année 2022 explosive.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code VG50BTC

Source : DLNews

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.