Marathon Digital lance un service qui pourrait compromettre Bitcoin - De quoi s'agit-il ?

Marathon Digital, une pool de minage de Bitcoin, a officiellement dévoilé « Slipstream », un service conçu pour faciliter la validation des transactions dites « non standards ». Avec Slipstream, Marathon Digital espère simplifier ce processus et à ouvrir de nouvelles voies pour l'expérimentation sur le réseau Bitcoin. Cependant, ce service ne manque pas de susciter des craintes de centralisation et de perturbation du consensus de Bitcoin.