Les hackers du bridge Harmony déplacent 41 000 Ethers (ETH) – Une partie est interceptée

Près de 6 mois après l'attaque sur le bridge de la blockchain Harmony, les hackers ont subitement déplacé 41 000 Ethers (ETH) provenant du hack, ce qui représente pas moins de 63,5 millions de dollars en mouvement.

Selon Elliptic, la société spécialisée dans l'analyse on-chain, cette attaque était imputable à Lazarus, le fameux groupe de hackers nord-coréen également responsable du colossal hack à 624 millions de dollars du bridge Ronin, le plus grand hack à ce jour dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Le mouvement des ETH dérobés a d'abord été signalé par ZachXBT, un enquêteur bien connu de l'écosystème des cryptomonnaies, qui a par ailleurs compilé plus de 350 adresses liées au hack du bridge de Harmony.

1/2 North Korea’s Lazarus Group had a very busy weekend moving $63.5m (~41000 ETH) from the Harmony bridge hack through Railgun before consolidating funds and depositing on three different exchanges. pic.twitter.com/huDumaJeSh

Comme il l'indique ici, le groupe Lazarus aurait fait transiter les fonds via Railgun (une application décentralisée anonymisant les transactions via ses smart contracts) avant de les envoyer vers les exchanges Binance, Huobi et OKX. Les 350 adresses identifiées par ZachXBT ont toutes servi à faire transiter les fonds de différentes façons de manière à éparpiller les preuves.

Selon Changpeng Zhao, le PDG de Binance, une partie des fonds concernés auraient été interceptés :

We detected Harmony One hacker fund movement. They previously tried to launder through Binance and we froze his accounts. This time he used Huobi. We assisted Huobi team to freeze his accounts. Together, 124 BTC have been recovered. CeFi helping to keep DeFi #SAFU! 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) January 16, 2023