Les liquidateurs d'Alameda Research continuent de se faire liquider dans la DeFi

Les liquidateurs d'Alameda Research sont, par définition, chargés de rassembler les fonds disponibles de l'entreprise dans le cadre de sa faillite afin, éventuellement, de rembourser ses différents créanciers. Alameda Research, qui est, rappelons-le, la société sœur de FTX, elle-même en faillite depuis le début du mois de novembre dernier.

Mais Alameda Research, qui est une société d'investissement, a encore des positions ouvertes au sein de la finance décentralisée (DeFi), et ce pour des montants importants. Ainsi, les liquidateurs d'Alameda Research ont souhaité récupérer les fonds déposés dans divers protocoles, mais cela ne s'est pas passé comment ils l'auraient probablement souhaité.

Comme le rapportait Arkham Intelligence, les liquidateurs se sont par exemple emmêlé les pinceaux en tentant de fermer une position sur le protocole Aave. Ces derniers ont retiré tout leur collateral sur une position de prêt, entrainant la liquidation de 4 wrapped Bitcoin (wBTC), soit plus de 80 000 dollars au cours actuel.

Arkham explique également que les liquidateurs ont tenté d'effectuer de grosses transactions à de multiples reprises sans succès, notamment en essayer de retirer 1,75 million de dollars sous forme de tokens LDO, lesquels étaient encore en période de vesting. Cela a conduit à une dizaine de transactions infructueuses.

Mais selon une information exclusive obtenue par nos confrères de The Block, les liquidateurs d'Alameda Research auraient perdu plus d'un million de dollars dans la seule nuit de vendredi à samedi ce week-end. Les données auraient été retracées par Arkham Intelligence à travers un rapport encore non divulgué.

Le wallet ici concerné détenait 9 000 Ethers (ETH), soit plus de 13,7 millions de dollars au cours actuel, supportés grâce à 20 millions de dollars sous forme d'USDC ainsi que 4 millions de dollars de DAI, tous deux en tant que collateral.

Mais selon les données on-chain, le compte concerné aurait été « réduit de force », ce qui aurait entrainé la liquidation de positions équivalentes à 731 ETH, soit plus de 1,1 million de dollars au cours actuel du marché.

Selon Arkham, les liquidations concernant ce portefeuille pourraient résulter d'une opération volontaire :

Par ailleurs, certains observateurs de Twitter n'ont pas manqué de faire remarquer les quelques transactions effectuées par les liquidateurs pour seulement quelques fractions de cryptomonnaies.

the FTX bankruptcy estate is paying liquidators $1300 an hour to spend $2.99 on gas to move $0.02 worth of sushi tokens into a multisig pic.twitter.com/iQJfBFAKFf

— foobar (@0xfoobar) January 7, 2023