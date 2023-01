FTX obtient l'autorisation de vendre 4 de ses filiales les plus importantes

FTX, qui est récemment parvenue à rassembler plus de 5 milliards de dollars d'actifs pour rembourser ses créanciers, a obtenu l'autorisation de vendre 4 de ses filiales les plus importantes. Ces dernières voient leur activité suspendue depuis la faillite de FTX, et leur vente permettra de maximiser les gains de FTX à destination de ses créanciers.

FTX continue de récupérer des fonds

Un juge des faillites du tribunal du Delaware a accordé à FTX le droit de vendre 4 de ses unités les plus importantes, à savoir LedgerX, Embed, FTX Europe et FTX Japan. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour l'exchange et pour ses créanciers, surtout dans la mesure où la nouvelle direction est déjà parvenue à rassembler 5 milliards de dollars d'actifs, soit bien plus que ce qui était initialement prévu.

Le United States Trustee Program, une section du ministère de la Justice, s'était initialement opposé à une quelconque possibilité de revente dans la mesure où le groupe FTX faisait l'objet de diverses enquêtes dans sa globalité. Toutefois, l'organisme aura finalement fini par donner son accord, bien qu'il reste disposé à examiner les différents processus de vente et à leur apporter d'éventuelles objections.

Selon le groupe chargé de superviser la liquidation de FTX, plus de 117 entités auraient déjà montré leur intérêt pour un rachat éventuel d'une ou plusieurs des filiales ici concernées.

La gestion des différentes ventes a été confiée à Perella Weinberg, une banque d'investissement basée à New York et fondée par Peter Weinberg, ancien PDG de la banque Goldman Sachs. Ces ventes auront lieu sous forme d'enchères et se dérouleront lors d'audiences dédiées, une fois la période d'appel à manifestation d'intérêt écoulée.

Un bilan financier toujours flou

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le montant total des créances de FTX reste incertain. Lors de son dépôt de bilan, la société estimait devoir entre 1 et 10 milliards de dollars à ses divers créanciers, lesquels sont eux-mêmes estimés à environ un million.

Alors que FTX continue de réunir les fonds récupérables, la nouvelle direction de l'exchange continue de compiler les différents historiques de transaction de la plateforme afin de préciser la somme des montants dus.

Soulignons toutefois que Sam Bankman-Fried, qui se trouve toujours en liberté malgré les dossiers accablants qui continuent de pleuvoir depuis maintenant 2 mois, s'est récemment exprimé via Substack, affirmant qu'il avait cédé FTX à John Ray III, l'actuel PDG, avec plus de 8 milliards de dollars en positif.

Une affirmation qui n'engage bien sûr que SBF lui-même, ce dernier ajoutant par ailleurs que les divers chiffres avancés dans son article de blog sont plus ou moins transmis « de mémoire ».

Par ailleurs, l'ex-PDG de FTX n'a pas hésité à affirmer qu'il était « ridicule » que les clients américains de l'exchange n'aient pas encore été remboursés, et est allé jusqu'à dire qu'avec quelques de semaines de plus, tous les utilisateurs de l'exchange autour du monde auraient pu être en mesure de récupérer leurs fonds. Des propos qui n'engagent toujours que lui.

Source : Kroll

