Réservez vos places pour « Satoshi », la prochaine session de l'école Alyra

L’école Alyra, l'une des références de la formation blockchain en France, s'apprête à lancer son nouveau cycle de formations, baptisé « Satoshi ». Les inscriptions pour les formations dispensées restent ouvertes jusqu'au 19 janvier, alors ne tardez pas à vous renseigner si vous souhaitez y participer. À cet effet, Alyra propose 3 webinaires de présentation, l'occasion de découvrir la vision de l'école.

Cet article est écrit en partenariat avec Alyra (en savoir plus)

Nouveau cycle de formations pour l'école Alyra

Après une année 2022 couronnée de succès, Alyra, école incontournable de l'écosystème de formation blockchain français, s'apprête à lancer son nouveau cycle de formations : « Satoshi ».

Cette nouvelle session, qui débutera dès le 23 janvier prochain, rassemblera les 3 formations phares de l'école Alyra, à savoir celle de consultant blockchain, celle de développeur blockchain et celle de consultant spécialisé dans la finance décentralisée (DeFi).

À cette occasion, Alyra organise 3 webinaires afin de vous permettre de mieux apprivoiser ces différentes formations et d'élucider leur contenu. Voici le calendrier des différents webinaires (cliquez sur le lien pour vous inscrire) :

Webinaire DeFi : lundi 16 janvier à 18h30 ;

Webinaire développeur blockchain : mardi 17 janvier à 18h30 ;

Webinaire consultant blockchain : mercredi 18 janvier à 18h30.

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Par ailleurs, si vous n'êtes pas disponible sur l'un de ces créneaux, mais que vous êtes intéressé par l'une des différentes formations dispensées par Alyra, vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne avec l'un des conseillers de formation de l'école. Cela peut également être l'occasion pour vous de poser d'éventuelles questions quant aux formations proposées.

Au-delà de l'aspect formatif pur, sachez que les élèves d'Alyra bénéficient d'un accès à vie au Discord communautaire de l'école, l'occasion d'échanger avec les apprenants et les formateurs de l'école, mais également de se constituer un réseau professionnel de qualité autour d'individus qui partagent votre passion de la blockchain.

Quoi qu'il en soit, si vous voulez être sûr d'avoir une place pour la formation qui vous intéresse, ne tardez pas : les inscriptions seront clôturées le 19 janvier.

Pour rappel, il est possible d'utiliser le solde de votre compte personnel de formation (CPF) pour financer la formation Alyra de votre choix.

👉 Retrouvez notre présentation des différentes formations proposées par Alyra

2022, une franche réussite pour l'école

L'année dernière a été une franche réussite pour Alyra, puisque plus de 600 élèves ont reçu une certification à l'issue de leur formation. Autrement dit, ce sont plus de 240 projets qui ont été présentés par les élèves d'Alyra devant différents jurys composés d'experts de l'écosystème blockchain.

L'heure est au bilan de cette année 2022🔥

Nous sommes très heureux de participer à la croissance de l'écosystème #blockchain en France.

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires et invités lors des talks / jurys #Alyra🙏

Fier de la réussite de nos apprenants alumnis !❤️ pic.twitter.com/fOyUvXhf17 — Alyra, l'école blockchain (@alyraBlockchain) December 16, 2022

Les formations dispensées par Alyra permettent, grâce à leur structure, de donner aux apprenants tous les outils dont ils auront besoin pour évoluer sereinement. Ces formations comprennent toutes un parcours dédié, l'intervention de professionnels du secteur, du contenu régulièrement mis à jour, des ateliers vivant ainsi que la soutenance d'un projet devant un jury en fin de parcours, clé pour décrocher la certification de l'école.

👉 Découvrez pourquoi les métiers de la blockchain sont des métiers d'avenir

Et c'est ce programme élaboré qui a permis à Alyra de récolter le fruit de son travail, à savoir la reconnaissance de ses élèves. Les retours de ces derniers sont effectivement éloquents : selon le site Trustpilot, Alyra a reçu la note de 4,6/5 pour ses différentes formations.

Les élèves n'ont pas non plus dissimulé leur enthousiasme sur Google, où Alyra est notée 4,8/5 à l'heure de l'écriture de ces lignes, et ce à travers plus d'une centaine d'avis.

Mais pour mieux saisir l'intérêt des formations proposées par Alyra, nous vous proposons de visionner ces interviews réalisées auprès d'élèves de l'école Alyra ayant décroché leur diplôme :

Enfin, sachez qu'au-delà du suivi dispensé durant sa formation, l'élève bénéficiera également d'un suivi post-formation afin de démarrer dans sa nouvelle vie professionnelle, ce qui lui permettra notamment de bénéficier du réseau professionnel constitué par Alyra.

👉 Ne loupez rien de l'actualité d'Alyra en les suivant sur Twitter

Alyra, des formations pour intégrer l’écosystème blockchain ⛓️

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.