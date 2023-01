FTX : la nouvelle direction de l'exchange est parvenue à rassembler plus de fonds que prévu

Les équipes de FTX n'en espéraient pas tant : la nouvelle direction de l'exchange serait déjà parvenue à réunir plus de 5 milliards de dollars sous la forme de différents actifs, soit bien plus que ce qui avait été initialement envisagé. De plus, il est probable que ce montant continue de s'accroitre grâce aux diverses enquêtes en cours.