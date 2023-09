Hacks crypto : le FBI affirme que la Corée du Nord est derrière l'attaque à 41 millions de dollars de Stake

Le FBI a annoncé que Lazarus Group, un groupe de hackers nord-coréens, était responsable du récent piratage de 41 millions de dollars sur la plateforme Stake. Le FBI a déclaré qu'il continuerait à surveiller les activités du Lazarus Group et a conseillé aux entreprises de se prémunir contre de telles attaques, qui ont déjà rapporté plus d'un milliard de dollars au régime de Pyongyang.

La Corée du Nord derrière un nouveau hack ?

Mercredi, le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a publié un communiqué affirmant que Lazarus Group, l'un des principaux groupes de hacker nord-coréens accusé de servir le régime de Pyongyang, se cachait derrière le récent hack à 41 millions de dollars de Stake.

Lors de l'attaque, de nombreux observateurs émettaient déjà des doutes quant à l'origine des hackers, les transactions ayant été effectuées de façon très organisée et méthodique, comme lors des hacks déjà observés attribués à Lazarus Group.

« Le FBI a confirmé que ce vol a eu lieu le ou vers le 4 septembre 2023 et l'attribue au Lazarus Group (également connu sous le nom d'APT38) qui est composé de cyberacteurs de la RPDC. »

De son côté, la plateforme d'analyse on-chain Arkham a également regroupé les dizaines d'adresses ayant servi à faire transiter les fonds du hack de Stake, et les a labellisés au nom de Lazarus Group :

Aperçu des cryptomonnaies détenues par les adresses attribuées à Lazarus Group

En remontant les différentes adresses répertoriées partagées par le FBI, il apparait que ces dernières sont également connectées au hack à 100 millions de dollars d'Atomic Wallet datant du mois de juin dernier, ou encore au hack de CoinsPaid, évalué à plus de 37 millions de dollars.

👉 Découvrez comment stocker et sécuriser vos cryptomonnaies

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Un business juteux, mais désormais surveillé

Les hackers nord-coréens sont également connus pour être à l'origine de l'attaque sur la sidechain Ronin à plus de 620 millions de dollars au mois de mars 2022, la plus grande de l'histoire des cryptomonnaies, ou encore celle du bridge Harmony à plus de 100 millions de dollars au mois de janvier dernier.

De son côté, le FBI a affirmé qu'il continuerait de traquer les activités de Lazarus Group, et qu'une page en ligne (TraderTraitor) était à disposition des entreprises souhaitant se prémunir des attaques des hackers. En parallèle, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) avait déjà sanctionné Lazarus en 2019.

« Les entités du secteur privé sont invitées à consulter l'avis de cybersécurité précédemment publié sur TraderTraitor et à examiner les données de la blockchain associées aux adresses de monnaies virtuelles susmentionnées et à faire preuve de vigilance pour se prémunir contre les transactions directement liées à ces adresses ou dérivées de celles-ci. »

Concernant le hack de Stake, les équipes du projet n'ont été que très discrètes à son sujet, après avoir mis temporairement les retraits et les dépôts à l'arrêt. Une fuite des clés privées associées aux wallets concernés avait été mise en cause au moment des faits.

👉 À lire également – FDDAY 2023 : développez votre réseau auprès de 5 000 entrepreneurs et investisseurs au Musée des Arts Forains à Paris

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Sources : FBI, Arkham Intelligence

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.