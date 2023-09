FDDAY 2023 : développez votre réseau auprès de 5 000 entrepreneurs et investisseurs au Musée des Arts Forains à Paris

Plongez dans l'avenir de la technologie à Paris avec le France Digitale DAY (FDDAY), l'événement incontournable de l'entrepreneuriat français qui revient pour sa 11e édition le 20 septembre au Musée des Arts Forains. Aux côtés de plus de 5 000 entrepreneurs et investisseurs, venez découvrir des idées novatrices, tisser des liens professionnels et plonger dans l'avenir de l'innovation française et européenne.

Le FDDAY 2023 revient à Paris pour sa 11e édition

Pour sa 11e édition, le France Digitale DAY (FDDAY) revient le mercredi 20 septembre pour réunir plus de 5 000 entrepreneurs et investisseurs en plein de cœur de Paris, au Musée des Arts Forains, un cadre hors norme de 11 400 m² qui lui a valu d'être classée comme Entreprise du patrimoine vivant.

Pour cette édition très spéciale, le FDDAY à l'honneur de coorganiser et accueillir le CES 2024 Tech Trends, un événement préparatoire au CES 2024 qui prendra place à Las Vegas au mois de janvier prochain.

Le CES 2024 Trends proposera ainsi tout un programme de conférences axé sur différentes verticales telles que les tendances technologiques mondiales, l'esprit d'entreprise et son impact global, ou encore des analyses conjointes des dernières études de marché.

Aperçu d'une conférence au FDDAY 2022

Vous l'aurez compris, France Digitale étant la plus grande association de startups en France et CES étant l'un des événements dédiés à la tech les plus influents au monde, le FDDAY est l'endroit parfait pour accueillir le CES 2024 Tech Trends et faire rayonner l'entrepreneuriat français.

Effectivement, les 2 événements s'adressent au même public d'entrepreneurs composé des leaders de l'innovation et d'investisseurs qui convergent tous vers le même objectif, à savoir faire progresser l'innovation à travers le monde sur la base du socle de solutions technologiques européen.

Au-delà du FDDAY 2023, France Digitale, c'est aussi une communauté de plus de 2 000 startups et sociétés de capital-risque qui s'entraident pour former un réseau solide, une structure idéale pour dénicher des financements, se bâtir une influence et s'entourer de talents. Et en plus, les membres de France Digitale ont la possibilité d'accéder gratuitement à FDDAY 2023.

Un programme haut en couleur

Car au-delà d'être le rendez-vous incontournable pour ceux désireux de se tisser un réseau professionnel durable, le FDDAY 2023 c'est aussi des tables rondes et des interventions de personnalités de premier plan. Ainsi, tout au long de la journée, les participants auront la possibilité d'assister à diverses discussions sur différentes scènes, et ce toujours dans le cadre somptueux du Musée des Arts Forains à Paris.

Au Cabarat Stage par exemple, les personnes assistant au FDDAY 2023 pourront s'enrichir d'un contenu extrêmement qualitatif portant sur les enjeux technologiques du moment avec l'intervention de Nicolas Julia, le PDG de Sorare, Luc Julia, le CSO de Renault Group, ou encore de Maya Noël, la PDG de France Digitale.

La Theater Stage, elle, mettra en lumière le riche écosystème de startups français à travers un tour d'horizon en profondeur, aux côtés de Jean Moreau, le PDG de PHENX, Elodie Chapel, la PDG d'Elixir Health, Lauren Boudard, la fondatrice de Climax, ou encore Georges-Olivier Reymond, le PDG de PASQAL.

Vous représentez vous-même une startup ? Tentez de faire briller votre projet grâce aux Talent Awards du FDDAY 2023, une cérémonie unique qui vise à récompenser les projets les plus innovants et qui a déjà vu passer des entreprises désormais incontournables comme Kaiko, Dashlane, Exotec ou encore Ynsect. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter la page dédiée aux Talent Awards du FDDAY 2023.

Mais de nombreuses autres scènes et d'autres animations seront présentes tout au long de cette journée unique du FDDAY 2023, qui se verra clôturée par une soirée dansante pour décompresser tout en douceur, alors n'hésitez pas à jeter un œil au programme de cet événement exclusif.

