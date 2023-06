Les hackers d’Atomic Wallet envoient des fonds sur un exchange russe sanctionné par l’OFAC

Après le vol de plus de 35 millions de dollars aux utilisateurs du portefeuille de cryptomonnaies Atomic Wallet, les hackers ont fait transiter des fonds par Garantex. L’exchange russe a été sanctionné par l’OFAC l’année dernière. Nous faisons le point sur la situation.

Des fonds volés aux utilisateurs d’Atomic Wallet transitent par Garantex

Ce début de mois, plusieurs utilisateurs du portefeuille de cryptomonnaies Atomic Wallet ont eu la mauvaise surprise de voir leurs fonds vidés.

Initialement annoncés à plus de 14 millions de dollars, les estimations du détective on-chain ZachXBT portent maintenant sur plus de 35 millions de dollars. En outre, ces attaques pourraient être attribuées au groupe de hackers nord-coréens Lazarus, en raison de similitudes avec les hacks des bridges Ronin et Harmony concernant la manière de blanchir les fonds dérobés :

Update: Atomic Wallet Hack appears to potentially have been done by Lazarus Group/DPRK (seeing lots of similarities in the laundering patterns to Ronin + Harmony) — ZachXBT (@zachxbt) June 6, 2023

En parallèle, la société d’analyse blockchain Elliptic tend vers les mêmes conclusions, et a identifié des mouvements vers Garantex, un exchange de cryptomonnaies russe sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) en avril 2022.

Ce choix aurait été motivé par le fait qu’Elliptic a échangé avec de nombreuses plateformes partenaires pour procéder à un gel des fonds volés :

After a significant and successful cross-community effort between @elliptic, many of our exchange partners and friends to freeze stolen @AtomicWallet funds, Lazarus have now turned to OFAC-sanctioned Exchange, Garantex, to trade their assets for BTC... pic.twitter.com/5Lk9DeGjr8 — Elliptic Investigations (@Elliptic_Inv) June 12, 2023

Ainsi, sur l’illustration partagée par Elliptic, nous pouvons voir plusieurs centaines de milliers de dollars de cryptomonnaies converties en USDT via l’agrégateur 1inch au moyen de plusieurs transactions, le tout réuni sur Garantex.

En parallèle, les fonds volés en BTC sont blanchis au travers du mixeur Bitcoin Sinbad.

Des équipes qui communiquent peu

Depuis le 3 juin, date à laquelle a été officialisé le hack, les équipes d’Atomic Wallet n’ont fourni que très peu d’informations. D’autre part, elles annoncent que seulement moins de 1 % de leurs utilisateurs mensuels actifs seraient concernés, mais sans fournir plus de détails sur un éventuel plan de compensation pour le moment :

Atomic is committed to helping as many victims of the recent exploit as possible. We’ve engaged @chainalysis a leading Crypto Incident Investigator. To trace stolen funds and liaise with exchanges and authorities. — Atomic - Crypto Wallet (@AtomicWallet) June 7, 2023

Par ailleurs, Atomic Wallet a également annoncé jeudi dernier avoir engagé la société Chainalysis afin de tracer les fonds, et d’assurer la liaison avec les différentes plateformes impliquées ainsi que les autorités.

Bien que certains des actifs volés semblent avoir été gelés et d’autres récupérés, il est pour le moment difficile de déterminer les pertes finales subies par les utilisateurs. Même en cas de dénouement positif, cet épisode pourrait malgré tout entacher durablement la confiance des investisseurs envers Atomic Wallet, pour qui des failles critiques avaient déjà été signalées par le passé.

