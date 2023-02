La Corée du Nord a dérobé plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies en 2022

La Corée du Nord axe depuis plusieurs années une partie de sa stratégie de financement sur des attaques et vols de cryptomonnaies sur les grandes plateformes, via notamment le groupe Lazarus. Et 2022 n’a pas fait exception à la règle, puisque le pays aurait réussi à obtenir plus d’un milliard de dollars de cryptomonnaies de manière illicite, selon un rapport de l’ONU.