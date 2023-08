Des hackers nord-coréens sur le point de vendre 40 millions de dollars de BTC ? C'est ce qu'envisage le FBI

Le FBI a publié un communiqué afin de mettre en garde les « sociétés crypto » concernant une potentielle vente de Bitcoin (BTC) massive.

Plus précisément, le service de renseignement américain a repéré des mouvements de fonds liés à certains groupes de hackers nord-coréens, notamment Lazarus Group et APT38. Selon le communiqué du FBI, les quelque 1 580 BTC en question sont détenus sur les adresses Bitcoin suivantes :

Ces adresses sont notamment liées au hack à 60 millions de dollars des hot wallets d'Alphapo survenu le 22 juin dernier, le vol de 14 millions de dollars d'Atomic Wallet également survenu au mois de juin dernier, ou plus récemment au hack à 37 millions de dollars de la plateforme de paiement en cryptomonnaies Coinspaid, qui avait d'ailleurs pointé Lazarus du doigt au moment des faits.

Le communiqué du FBI recommande chaudement aux différentes sociétés du secteur crypto - on pense surtout aux exchanges - de surveiller les prochains mouvements de ces adresses :

« Les entités du secteur privé devraient examiner les données de la blockchain associées à ces adresses et être vigilantes en se protégeant contre les transactions provenant directement ou indirectement de ces adresses. Le FBI continuera à dénoncer et à combattre l'utilisation par la RPDC d'activités illicites - y compris la cybercriminalité et le vol de monnaies virtuelles - pour générer des revenus pour le régime. »