Faille de Balancer : 200 millions de dollars s'envolent du protocole

C'est un nouveau coup dur pour l'un des plus gros protocoles de finance décentralisée (DeFi). En fin de journée, ce mardi 22 août 2023, l'équipe de Balancer a annoncé « avoir reçu un rapport de vulnérabilité critique affectant un certain nombre de pools de liquidités ».

Balancer has received a critical vulnerability report affecting a number of V2 Pools.

Emergency mitigation procedures have been executed to secure a majority of TVL, but some funds remain at risk.

Users are advised to withdraw affected LPs immediately.https://t.co/PDzX32gqeS pic.twitter.com/F1f649Wz3L

— Balancer (@Balancer) August 22, 2023