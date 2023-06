Atomic Wallet : vols de plus de 14 millions de dollars de cryptomonnaies auprès des utilisateurs du portefeuille

Ce week-end, plusieurs utilisateurs d’Atomic Wallet se sont fait voler au moins 14 millions de dollars de cryptomonnaies. Si les équipes du portefeuille ont indiqué qu’elles menaient des recherches sur les causes de ce hack, elles se sont depuis montrées avares en informations.

Hack en cours sur le portefeuille Web3 Atomic Wallet

Samedi, les équipes du portefeuille de cryptomonnaies Atomic Wallet ont informé qu’ils avaient reçu plusieurs plaintes d’utilisateurs ayant vu des fonds disparaître, sans donner plus d’informations, en invitant les personnes concernées à contacter le support :

We have received reports of wallets being compromised. We are doing all we can to investigate and analyse the situation. As we have more information, we will share it accordingly. For any questions and concerns, contact [email protected] — Atomic - Crypto Wallet (@AtomicWallet) June 3, 2023

En réalité, il s’avère qu’il y a bien eu un hack sur le portefeuille, et que de nombreux fonds ont disparu sur plusieurs blockchains différentes. Atomic Wallet, qui compterait plus de 5 millions d’utilisateurs, fonctionne comme un logiciel à installer sur son ordinateur, et prend en charge plus de 1000 cryptomonnaies, dont le BTC et l’ETH notamment.

Le détective on-chain ZachXBT a relevé que la plus grosse perte unique était de 2,8 millions d’USDT, et a recensé plus de 14 millions de dollars de cryptomonnaies volées, estimant que le préjudice total pourrait dépasser les 20 millions :

Some things to note about this hack. Largest single victim I have observed is for 2.8M USDT. Multiple other losses for 6 figures across different chains. Thanks to all of the victims who have messaged me their transaction hash. The root cause is still tbd. https://t.co/4sybXUrXBo pic.twitter.com/or2b3eMvIs — ZachXBT (@zachxbt) June 3, 2023

De son côté, Taylor Monahan a relevé que cette vague d’attaques serait comprise entre le 2 juin 21 h 45 UTC et le 3 juin 15 h 30 UTC.

Le même mode opératoire serait réutilisé à chaque fois : l’attaquant envoie tous les altcoins de l’adresse cible vers une autre adresse, puis termine avec la cryptomonnaie native de la blockchain en question, échange le tout contre cette même crypto comme de l’ETH sur Ethereum, puis envoie les fonds vers une nouvelle adresse :

Earliest Txn Date I have is June 2 2023 @ 21:45 UTC

Latest Txn Date I have is June 3, 2023 @ 15:30pm UTC on-chain the drains look like this: 1. each token and then the base asset is swept from the victims address to a new address 2. the hacker then swaps all the tokens for the… — Tay 💖 (@tayvano_) June 3, 2023

Des failles de sécurité critiques a priori connues

Les circonstances précises de ces vols ne semblent pas encore établies avec précision, toutefois, des éléments sous-entendent que les équipes d’Atomic Wallet avaient connaissance de failles critiques, sans avoir pris les mesures nécessaires pour les corriger.

Par exemple, Taylor Monahan a partagé une page de blog archivée de la société de sécurité blockchain Least Authority, qui mettait en garde au sujet de graves problèmes dès février 2022 :

Fuck you @AtomicWallet Fuck you @gladkos Fuck you @Changelly_team Your security posture sucks, you refuse to listen to people, you aggressively silence people, and your products and services facilitate theft on a daily basis and have for years.https://t.co/lkpmDauNLO — Tay 💖 (@tayvano_) June 3, 2023

En effet, l’un des passages de cette page archivée est sans équivoque :

« En raison de l’état actuel de la conception et de son implémentation, comme détaillé dans les problèmes et suggestions décrits dans notre rapport d’audit final, nous considérons qu’Atomic Wallet n’est pas suffisamment sécurisé pour protéger les actifs des utilisateurs et leurs données privées. Par conséquent, nous recommandons vivement à l’équipe d’Atomic Wallet d’informer immédiatement les utilisateurs des vulnérabilités de sécurité existantes. »

De son côté, ZachXBT indique qu’un million de dollars appartenant à l’une des victimes ont pu être sauvés du portefeuille du hacker, sans en détailler la façon dont cela a été fait :

A huge shoutout goes to @buffalu__ @brian_smith_0 for helping us successfully rescue $1m from the Atomic Wallet hacker for one of the victims. — ZachXBT (@zachxbt) June 4, 2023

Notons que pendant la rédaction de ces lignes, Atomic Wallet n’avait toujours pas donné d’informations plus précises, laissant ses utilisateurs dans un flou total quant à la suite des évènements. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de retirer vos fonds de ce portefeuille.

D’autre part, il est également important de considérer la sécurisation de ceux-ci avec un hardware wallet.

👉 Dans l’actualité également — DeFi : en mai, les investisseurs ont perdu plus d’argent dans des rug pulls que dans des hacks

Source : Least Authority

