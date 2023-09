Attaque crypto : la plateforme Stake a perdu plus de 40 millions de dollars, un vol de clé privée suspecté

La plateforme de pari en ligne Stake semble avoir été victime du vol de plus de 40 millions de dollars, montant évalué à l'heure de l'écriture de ces lignes. L'alerte a été donnée par la firme de sécurité blockchain Cyvers, avant d'être relayée par PeckShield. À ce moment-là, le montant du vol n'était « que » de 16 millions de dollars :

🚨ALERT🚨Our AI-powered system has detected multiple suspicious transactions with @Stake.https://t.co/0ZoMITOyF5 address received about $16M in $ETH $USDC $USDT and $DAI

All the stable coins are converted to $ETH and distributed to different EOAs.

FYI: @tayvano_ @zachxbt pic.twitter.com/CSGwRHEiVm

— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) September 4, 2023