Le vendredi 24 juin 2022 une faille sur Horizon Bridge a été exploitée par un hacker malveillant qui a subtilisé près de 100 000 000 $. Quelques heures après l'équipe déclare sur Twitter être en contact avec les autorités compétentes et poursuivre leurs investigations. Le bridge est actuellement stoppé pour éviter tout risque supplémentaire.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds.

— Harmony 💙 (@harmonyprotocol) June 23, 2022