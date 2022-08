Acala (ACA) vote le burn de 1,2 milliard de tokens, l'aUSD reprend la direction de son peg

Les récentes mésaventures rencontrées par Acala (ACA) pourraient finalement bien finir. Suite à une erreur de configuration sur son pool de liquidités iBTC/aUSD, certains utilisateurs du protocole ont pu recevoir une quantité faramineuse d'aUSD, plus de 1,2 milliard au total.

Ce problème considérable a notamment conduit au dépeg de l'aUSD, qui, en tant que stablecoin, ne doit pas s'éloigner de sa valeur phare de 1 dollar. Ce dernier avait ainsi perdu plus de 99 % de sa valeur, et c'est pourquoi les oracles ainsi que divers services comme Honzon ont été provisoirement mis à l'arrêt suite à un vote de gouvernance d'urgence.

Une proposition visant à burn les tokens concernés a été soumise le 15 août, et a reçu une écrasante majorité de votes en sa faveur. Ainsi, les 1,2 milliard d'aUSD éparpillés sur les 16 wallets concernés ont été retournés sur Honzon afin d'être brûlés (burn), et les 4,3 millions d'aUSD restant dans le pool iBTC/aUSD ont subi le même sort.

Le stablecoin se redirige ainsi doucement vers son peg de 1 dollar, affichant 0,93 dollar à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Cours de l'aUSD

Des investigations sont toujours en cours afin d'identifier les tokens mintés puis transformés ou envoyés sur des pools de liquidité, peut-on lire sur le communiqué d'Acala :

« D'autres rapports de traçage sont en cours pour identifier les aUSD mint par erreur qui ont été échangés contre d'autres jetons ou ajoutés à des pools de liquidité, et pour identifier d'autres transferts pertinents effectués par les 16 adresses de portefeuilles et les sorties de jetons vers d'autres adresses, parachains et échanges. La communauté peut formuler collectivement des propositions à la suite de chaque rapport de traçage pour résoudre l'erreur de mint d'aUSD, l'état des pools de liquidité, puis reprendre progressivement les opérations du réseau mis en pause. »