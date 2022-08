Arnaques en cryptomonnaies : DappBay scanne les projets frauduleux de la BNB Chain

L’application DappBay permet d’identifier les projets de la BNB Chain pouvant être des arnaques et propose également un scanner de smart contracts. À l’heure actuelle, DappBay a scanné plus de 3 300 smart contracts et alerte sur 70 projets douteux.

DappBay permet d’identifier les arnaques sur la BNB Chain

Alors que l’application a été lancée en juillet dernier, les équipes de la BNB Chain reviennent cette semaine sur les premiers chiffres de DappBay. Cette plateforme recense les différentes applications décentralisées (dApps) de la BNB Chain, mais au-delà de ça, c’est aussi un utilitaire aidant les utilisateurs à identifier les arnaques potentielles, auxquelles ils sont confrontés sur cette blockchain.

Ainsi, DappBay dispose de deux fonctionnalités principales : un scanner de smart contracts et une « liste rouge » de projets douteux. À ce jour, la BNB Chain compte plus de 1 300 dApps, 163 millions d’adresses uniques et a vu passer plus de 3,3 milliards de transactions depuis sa création. Ce sont donc autant de facteurs propices à la rencontre d’acteurs malintentionnés. D’ailleurs, ses faibles coûts de transaction face à Ethereum (ETH) ont constitué un terreau fertile aux arnaques en 2021.

Au moment de la rédaction de ces lignes, le menu « Red Alarm » recense 70 projets considérés comme à risques. Souvent, ces derniers présentent des traits de caractéristiques similaires comme des noms d’animaux, le mot clé « Baby » ou encore des noms prêtant à la confusion laissant croire à un quelconque lien avec Binance.

Figure 1 : Exemple d’arnaque potentielle identifiée par DappBay

Dans l’exemple ci-dessus, DappBay alerte sur le fait que le smart contrat de « BabyDogeGas » présente un risque pour l’intégrité des fonds des utilisateurs. Notons que l’application renvoie tout de même sur le Twitter du « projet » ainsi que son site Web, néanmoins avec un avertissement.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide sur les bonnes pratiques pour limiter le risque de hack

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Un scanner de smart contracts intégré

En plus de son annuaire des potentielles arnaques, DappBay permet de scanner les smart contracts de la BNB Chain grâce à son onglet « Risk Scanner ». C’est une fonctionnalité qui sera particulièrement utile au moindre doute et qui a déjà permis de scanner plus de 3 300 smart contracts.

Par exemple, il est particulièrement courant sur la BNB Chain de recevoir des tokens frauduleux, pouvant siphonner nos fonds lorsque l’on cherche à interagir avec. Prenons l’exemple plus bas avec le token nommé ABFIN.org (ABFIN).

Figure 2 : Exemple de tokens frauduleux sur une adresse de la BNB Chain

En faisant un copié-collé du hash de son smart contract dans le module « Risk Scanner », nous sommes avertis que le code n’a pas été vérifié et qu’il y a donc une grande part de risque à vouloir interagir avec :

Figure 3 : Résultat d’un scan d’un smart contract sur DappBay

Bien évidemment, DappBay ne pourra en aucun cas se substituer à une réelle analyse en profondeur d’un projet. Notons également que cette application ne fonctionne que sur la BNB Chain. Toutefois, cela peut constituer un outil supplémentaire lors de nos recherches et pour nous aider à orienter notre jugement lorsque l’on a un doute sur un token ou un projet.

👉 Dans l’actualité également – Le protocole Acala a été exploité – Les attaquants créent artificiellement 1,2 milliard de dollars

La licorne française des portefeuilles cryptos Une expérience crypto complète, de l'achat à la sécurisation

Sources : DappBay, Bscscan

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.