La percée de Solana (SOL) continue. La cryptomonnaie a de nouveau vu sa capitalisation progresser : elle dépasse désormais celle du BNB de Binance. Qu’est-ce qui lui donne des ailes ?

Le SOL de Solana arrive à la 4e place du classement des cryptomonnaies

La quatrième cryptomonnaie par capitalisation. C’est la place qu’occupe désormais le SOL de Solana, selon les données collectées par l’agrégateur CoinMarketCap. Il représente actuellement une capitalisation de 47,2 milliards de dollars, contre 46,3 milliards pour le BNB de Binance :

Le top 5 des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment

Le SOL affiche ce matin 108 dollars. Cela correspond à une progression de 21 % sur la semaine, et de 456 % sur l’année. Pour comparaison, le BNB progresse de 9 % sur la semaine.

On note tout de même que sur d’autres agrégateurs de données, dont CoinGecko, les chiffres varient : ce dernier table sur une capitalisation de 50,5 milliards de dollars pour le SOL, et 50,9 milliards de dollars pour le BNB.

La renaissance de Solana

Reste qu’il s’agit d’une progression nette pour Solana. Il est probable qu’elle soit due en partie à un événement sur Pyth Network, un oracle blockchain. Ce dernier vient en effet de valider sa constitution par un vote, qui a inclus l’organisation autonome décentralisée (DAO) qui gouverne le projet.

Il faut aussi noter de manière générale l’engouement qui entoure Solana ces derniers mois. La blockchain a dépassé Ethereum en termes de volume échangé sur les DEX, et ses nouveaux téléphones se sont arrachés lors des précommandes. C’est donc aussi un mouvement de fond pour le SOL.

Face à cela, le BNB est plus en difficulté. Il reflète bien sûr les remous connus par Binance, qui a vu le départ de son PDG historique et qui fait face à plusieurs affaires judiciaires. Tout cela s’est donc combiné pour faire progresser nettement le SOL de Solana, qui s’érige de plus en plus en tant qu’alternative à Ethereum.

Source : CoinMarketCap

