Solana (SOL) : la cryptomonnaie dépasse le BNB et devient le 4e actif crypto le plus capitalisé

Retour à la quatrième place. Le SOL de Solana a dépassé le BNB de Binance en termes de capitalisation au cours des derniers jours. Cela correspond à une hausse rapide sur la semaine, face à un marché crypto qui est plutôt en berne sur la même période.

Le SOL de Solana bondit en prix et dépasse le BNB

Le marché des cryptomonnaies s’est nettement refroidi depuis la semaine dernière, après une ébullition qui avait porté le Bitcoin (BTC) vers de nouveaux sommets. La plus grande cryptomonnaie avait dépassé 73 700 dollars, entraînant avec elle les autres cryptomonnaies.

Mais le marché reprend actuellement son souffle. Sur les sept derniers jours, la tendance est ainsi plutôt baissière… Sauf pour certains. C’est le cas du SOL de Solana, qui affiche +42 % sur la semaine :

La percée du cours du SOL pendant le week-end

Rien que sur les dernières 24 h, le cours du SOL a pris +11 %. ll en résulte que la capitalisation du SOL dépasse désormais celle du BNB de Binance. La cryptomonnaie de Solana retrouve ainsi la 4e place du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées, avec 89,2 milliards de dollars.

Le BNB n’est cependant pas loin, puisqu’il affiche ce matin 88,7 milliards de dollars. À la troisième place du classement, l’USDT de Tether pèse désormais 103 milliards de dollars.

L’écosystème Solana continue de susciter l’engouement

Le BNB et le SOL se tirent souvent la bourre en termes de capitalisation. Il est cependant indéniable que Solana est un des grands gagnants de 2023. Son écosystème a fleuri, avec notamment une vague de nouveaux memecoins qui se sont propagés. Ses téléphones se sont également arrachés, et une nouvelle version des « Solana phones » est actuellement en préparation.

Cette semaine, on note que c’est encore une fois la percée de certains memecoins qui semble avoir donné un coup de boost au cours du SOL. Avec notamment le Dogwifhat (WIF). Il a fait parler de lui ces derniers jours avec une collecte de fonds de la communauté, et son cours a explosé de 38 % sur la semaine.

De son côté, le Samoyedcoin (SAMO) a pris 17 % sur la semaine. Et si l’on en croit l’intérêt tout récent pour le BOOK OF MEME (BOME), la tendance semble ancrée. L’écosystème de Solana montre donc bel et bien son dynamisme en ce moment.

