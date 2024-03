Solana : Pantera Capital souhaite acheter jusqu'à 250 millions de dollars de SOL appartenant à FTX

Créer un « Pantera Solana Fund ». C’est l’ambition de Pantera Capital, qui a l’œil sur les SOL de FTX. Cela pourrait permettre au gestionnaire d’actif de mettre la main sur des cryptomonnaies à un prix réduit.

Les SOL de FTX bientôt dans les mains de Pantera Capital ?

L’information vient de Bloomberg, qui a pu consulter des documents envoyés aux investisseurs potentiels. Pour rappel, Sam Bankman-Fried, le PDG déchu de FTX, était un des soutiens majeurs de Solana. FTX détient donc encore beaucoup de SOL : 41,1 millions de tokens, soit 10 % de l’approvisionnement.

Mais cela pourrait bientôt changer. Pantera Capital invite en effet des investisseurs institutionnels à composer un fonds basé sur la cryptomonnaie de Solana. L’intérêt, c’est que les SOL ainsi proposés seront vendus à un prix défiant toute concurrence : 39 % moins cher que la moyenne sur trente jours, ou bien à un prix fixe de 59.95 dollars.

Pour rappel, le cours du SOL a explosé ces derniers mois, et l’écosystème a connu un regain d’intérêt et d’activité. L’investissement est donc d’ores et déjà payant. Mais il vient avec une condition : celle de conserver les SOL pour une période qui peut s’étendre jusqu’à 4 ans. Cela afin de ne pas « dump » les tokens immédiatement après leur achat. Les fonds seront progressivement libérés au cours des premières années, si les investisseurs souhaitent les vendre.

Un intérêt pour FTX, qui doit encore liquider ses fonds

Pour Pantera Capital, l’intérêt est évident. Et pour FTX, il s’agit encore une fois de liquider des fonds, dans le processus de faillite qui a été entamé en 2022. L’entreprise fait en effet la chasse aux milliards, et elle compte ainsi changer une partie des cryptomonnaies détenues en dollars sonnants et trébuchants.

Cela lui permettrait de rembourser une partie de ses très nombreux créditeurs, sans que la vente massive ne pose de risque immédiat pour le cours du SOL. Ce dernier a grimpé de 654 % sur les 12 derniers mois. Si l’on remonte plus loin en arrière, depuis la chute de FTX, en novembre 2022, le cours du SOL a pris 1 443 %.

Évolution du cours du SOL depuis la chute de FTX

Selon Bloomberg, Pantera Capital souhaitait clôturer cet investissement à la fin de février dernier. Une somme a semble-t-il été levée, mais on n’en connaît pas le montant. Cela montre encore une fois l’enthousiasme qui entoure Solana ces derniers temps, y compris du côté des institutionnels.

Source : Bloomberg

