FTX : les clients lésés de l'exchange vont-ils récupérer leurs cryptos au prix datant de la faillite ?

Hier, une capture d'écran partagée par le journaliste Wu Blockchain sur X a semé la discorde, cette dernière laissant penser que les clients lésés par FTX ne récupéreront en réalité qu'une partie de leurs cryptomonnaies bloquées sur l'exchange. Plus précisément, il semblerait que ces derniers ne pourront récupérer leurs cryptos qu'au prix qu'elles valaient lors de la faillite de FTX.

FTX recently opened a claim window, and claims for major crypto assets were priced at $16,871 for BTC, $1258 for ETH, $16.24 for SOL, and $286 for BNB, which is a large gap from the current price.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 2, 2024