BOOK OF MEME (BOME) : ce memecoin qui affiche 1,5 milliard de dollars de capitalisation boursière en 2 jours d'existence

Un memecoin, le BOOK OF MEME (BOME), vient de faire son entrée dans le Top 100 des cryptomonnaies les plus capitalisées après seulement 2 jours d'existence. Lancé sur la blockchain Solana, le BOME a vu son cours exploser de plus de 50 000 % de son lancement à aujourd'hui.