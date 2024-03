Le Salvador détient finalement (beaucoup) plus de Bitcoins que prévu

Ce vendredi 15 mars 2024, Nayib Bukele, le président du Salvador, a déclaré que le gouvernement avait opté pour le transfert d'une part significative de ses Bitcoins vers un portefeuille froid, afin de les sécuriser dans un coffre-fort situé sur le territoire salvadorien.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

En dévoilant l'adresse et le montant précis de ses avoirs en Bitcoins, le Salvador manifeste une volonté de transparence et emboîte le pas à Bitwise, un émetteur d'ETF Bitcoin spot, qui a également choisi de rendre ses adresses publiques récemment.

We've decided to transfer a big chunk of our #Bitcoin to a cold wallet, and store that cold wallet in a physical vault within our national territory.

You can call it our first #Bitcoin piggy bank 🇸🇻

It's not much, but it's honest work 😂 pic.twitter.com/dqzedykxT1

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2024