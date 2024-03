Les ETF Bitcoin spot enregistrent 1 milliard de dollars d'entrées nettes en 24 heures : un record

Les ETF Bitcoin spot ont connu, le mardi 12 mars 2024, leur journée la plus intense depuis leur approbation au mois de janvier dernier, enregistrant plus de 1 milliard de dollars de volume net entrant, ce qui équivaut à 14 706 Bitcoins.

L'accumulation d'un tel volume d'entrées a probablement contribué à l'ascension du cours du Bitcoin, qui a atteint un nouveau sommet historique désormais fixé à 73 650 dollars et 67 437 euros.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Le 28 février 2024 était jusqu'à présent la journée la plus performante pour les ETF, avec 673 millions de dollars d'entrées nettes. Ce nouveau record représente donc une augmentation d'environ 60 % du volume net entrant.

[1/4] Bitcoin ETF Flow - 12 March 2024

All data in. Record day with over $1 billion of net inflow. Blackrock with a record $849 million of inflow pic.twitter.com/dKFmM3Qvaa

— BitMEX Research (@BitMEXResearch) March 13, 2024