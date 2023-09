Bitcoin (BTC) : une énorme erreur coûte 500 000 dollars à un individu

Monumentale erreur pour cette baleine, qui a réalisé ce dimanche 10 septembre une transaction record dans l'histoire de la blockchain Bitcoin (BTC). En effet, le bot de surveillance Whale Alert a signalé qu'un utilisateur a dépensé 19,89 BTC pour payer les frais d'une seule et même transaction :

💸 A fee of 19 #BTC (509,563 USD) has just been paid for a single transaction! https://t.co/sI0FSMnsiW

À noter que le transfert en question était d'un montant dérisoire : seulement 0,074 BTC, soit l’équivalent de 1 900 dollars au moment des faits. Une erreur manifeste et grossière qui n'aura pas tardé à faire réagir les enquêteurs blockchain, qui ont leur théorie sur cette affaire rocambolesque.

L'internaute Jameson Lopp a révélé que cet individu pourrait être en réalité une plateforme d'échange de cryptomonnaies. En effet, l'adresse en question a opéré plus de 120 000 transactions au total, un nombre beaucoup trop important pour être un simple investisseur :

The transaction that paid nearly 20 BTC ($500,000) fee a few hours ago looks like an exchange or payment processor with buggy software.

They've received 60,000+ txns and sent 60,000+ txns from the same address (bad practice) and likely calculated their change output incorrectly. pic.twitter.com/s44Yc8S2ia

— Jameson Lopp (@lopp) September 10, 2023