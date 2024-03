Le Bitcoin (BTC) a brièvement dépassé hier son record absolu, avant de connaître une chute brève, mais marquée. Ce sont 1 milliard de dollars de positions longues qui ont été liquidées sur le champ. Retour sur les remous de la plus grande cryptomonnaie.

Bitcoin : une correction éclair juste après le record absolu

Hier, le cours du Bitcoin (BTC) a dépassé son record absolu, venant toucher 69 200 dollars, voire 69 300 dollars sur certaines plateformes. Et la correction, attendue après une hausse aussi soudaine, a été rapide et conséquente. La plus grande cryptomonnaie est ainsi redescendue sous les 60 000 dollars, avant de rebondir :

Le cours du Bitcoin corrige rapidement après avoir franchi son record absolu

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

En l’espace de 4 h, le cours du BTC a ainsi perdu 14 %. Il s’est depuis repris, et affiche ce matin un cours situé aux alentours de 66 300 dollars. Mais ce « flash crash » a eu des conséquences sur les investisseurs qui pariaient à la hausse ou à la baisse du Bitcoin.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

1 milliard de dollars de positions liquidées

Les investisseurs qui avaient parié sur une augmentation continue après le record absolu ont été déçus. Ce sont 1 milliard de dollars qui ont été liquidés, venant en grande majorité de positions longues. Selon la firme d’analyses Santiment, les traders concernés s’attendaient à ce que le BTC passe au-dessus de 70 000 dollars, et se maintienne à ce niveau.

La plupart des commentateurs s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un refroidissement qui vient tempérer les excès d’un marché en ébullition jusque là. Le Bitcoin a en effet progressé très rapidement depuis ce week-end, ce qui a généré beaucoup de spéculation, selon Santiment :

« D’une certaine manière, on peut considérer cette chute comme un signe que “l’excès spéculatif” a été temporairement retiré des marchés. »

👉 A lire également – Qu’est-ce que le halving du Bitcoin (BTC) et quels sont ses effets ?

Le cours du Bitcoin franchira-t-il à nouveau son ATH ? Les traders ont le halving en ligne de mire, qui est prévu aux alentours de la mi-avril. Historiquement, le cours du BTC a tendance à grimper après un halving. Cette fois-ci, il a grimpé juste avant. De quoi de donner de l’espoir aux investisseurs, avec l’idée que ce bull run ira peut-être chercher de nouveaux sommets dans les mois à venir…

dRejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : TradingView, Santiment via X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.