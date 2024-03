Le stablecoin USDT de Tether atteint une capitalisation record de 100 milliards de dollars

Il y a désormais plus de 100 milliards d’USDT en circulation, selon les données partagées par CoinGecko. Le stablecoin de Tether atteint ainsi un record de capitalisation. Lors du dernier bull run de 2021, après que le Bitcoin (BTC) ait touché 69 000 dollars, l’USDT ne représentait en effet « que » 83 milliards de dollars.

La progression de la capitalisation de l’USDT depuis un an

L’USDT solidifie ainsi sa place de troisième actif crypto le plus capitalisé, derrière l’ETH d’Ethereum (446 milliards de dollars de capitalisation), et devant le BNB de Binance (64 milliards de dollars). Pour rappel, la capitalisation totale des cryptomonnaies atteint cette semaine 2 600 milliards de dollars, dont 1 300 milliards rien que pour le Bitcoin.

L’USDT écrase la concurrence ces derniers temps, puisque seul l’USDC de Circle peut prétendre à une place similaire. Ce dernier affiche ce matin une capitalisation de 28 milliards de dollars. À la troisième place des stablecoins les plus capitalisés, le DAI ne pèse quant à lui que 4,8 milliards de dollars. Quant au First Digital USD (FDUSD), malgré sa progression rapide il n’atteint pour l’instant que 3,1 milliards de dollars de capitalisation.

Les équipes de Tether ont publié un tweet pour marquer cette étape clé, et remercié les utilisateurs de l’USDT :

