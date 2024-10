Du minage de Bitcoin à l'IA : une entreprise soutenue par Tether abandonne le mining de BTC

À travers un communiqué de presse paru lundi, le mineur de Bitcoin (BTC) Northern Data Group a annoncé qu'il étudiait des opportunités de vente de ses activités de minage, afin de se concentrer sur l'intelligence artificielle (IA). Cette entreprise est loin d'être anodine au sein de l'écosystème, compte tenu du fait que son actionnaire principal n'est autre que Tether, l'émetteur du stablecoin USDT.

💡 Comment fonctionne le stablecoin USDT ?

Ainsi, c'est la cession de la division Peak Mining de l'entreprise qui est à l'étude :

La cession potentielle de Peak Mining consolidera Northern Data en tant qu'entreprise de solutions d'IA pure, qui comprend la plus grande plateforme Cloud d'IA générative d'Europe et un portefeuille de centres de données innovants et spécialement conçus.

Sur le secteur de l'IA, l'entreprise indique des résultats en hausse sur 3 trimestres consécutifs. De ce fait, les bénéfices réalisés lors d'une potentielle vente de ses activités de minages serviraient à financer de nouveaux investissements dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ainsi, Northern Data Group fait état de projets d'acquisition de nouveaux GPU, mais aussi de data centers.

Sur X, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, estime que l'entreprise pourrait réaliser jusqu'à 240 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année ainsi qu'un EBITDA compris entre 50 et 80 millions d'euros :

Status of @NorthernDataGrp in Q3 2024:

- 19,000 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs delivered and/or deployed, with rollout of 2,000 NVIDIA H200 Tensor Core GPUs in late Q4

- On track to meet FY 2024 revenue target of EUR 200 million – EUR 240 million, tripling that of 2023, and… https://t.co/M3T20wXNMW

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 18, 2024